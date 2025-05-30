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Mutfakta yangın büyüyor: Açlık ve yoksulluk sınırı fırladı!

Mutfakta yangın büyüyor: Açlık ve yoksulluk sınırı fırladı!
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TÜRK-İŞ verilerine göre açlık sınırı 25 bin 92 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 81 bin 734 TL'ye yükseldi. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 32 bin 463 TL oldu.

Türkiye'de geçim koşulları her geçen gün ağırlaşıyor. TÜRK-İŞ verilerine göre, dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda harcamalarını karşılayabilmesi için aylık 25.092 TL'ye ihtiyaç duyulurken; barınma, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarla birlikte bu rakam 81.734 TL’ye ulaşıyor. Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti ise 32.463 TL olarak hesaplanıyor. 

TÜRK-İŞ'in mayı ayı açlık ve yoksulluk sınırın araştırmasına göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 25.092 TL’ye yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 81.734 TL’ye çıktı.

Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 32.463 TL’ye ulaştı.

TÜRK-İŞ verilerine göre açlık sınırı 25 bin 92 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 81 bin 734 TL'ye yükseldi. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 32 bin 463 TL oldu.

Gıda enflasyonu

TÜRK-İŞ’ in verilerine göre “gıda enflasyonu” verilerindeki değişim ise Mayıs 2025’te şöyle oldu:

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,39 oranında gerçekleşti.

On iki aylık değişim oranı yüzde 32,27 oldu.

Yıllık ortalama artış ise yüzde 47,61 olarak gerçekleşti.

TÜRK-İŞ verilerine göre açlık sınırı 25 bin 92 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 81 bin 734 TL'ye yükseldi. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 32 bin 463 TL oldu.

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Etiketler türk-iş mayıs açlık sınırı yoksulluk sınırı
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