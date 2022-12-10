Nüfus Müdürlüğü'nden pasaport randevusu açıklaması

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü pasaport randevusu bulunamadığına dair çıkan haberler üzerine açıklamada bulundu. Mağduriyetleri önlemek için hafta içi ve hafta sonu ek mesai yapıldığı belirtildi.

Pasaport randevusu bulunmadığına dair haberlere ilişkin olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Pasaport talebinin 5 kat artışla 48 bine ulaştığını ve vatandaşların mağdur edilmediği duyuruldu.

Yapılan açıklama şöyle:

Bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan "Aralık ayında pasaport randevusu bulunmadığına" dair haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur:

Daha önceki uzun yıllar boyunca 2 milyon civarında olan yıllık Pasaport talebi, bu yıl daha yıl bitmeden 10 aralık itibariyle 3 milyon 650 bini aşmış olup yıl sonunda ise iki katını bulması beklenmektedir. Pandemi sonrası artan yoğunluk, yıl sonunun yaklaşması,

dünyadaki çip krizi endişesi ve farklı nedenlerle önceki yıllarda günlük 8.000 olan pasaport talebinin 5 katlık artışla günlük 48.000 seviyesine ulaşmasına; üretim ve tedarik zincirindeki aksamalara rağmen hiçbir vatandaşımız mağdur edilmemektedir.

Öte yandan vatandaşımızın mağduriyetini önlemek ve talepleri en hızlı şekilde karşılayabilmek için; hafta içi ve hafta sonu ek mesai yapılmakta, kişi başı işlem süresi 8 dakikaya indirilmiş, randevu alım süresi 15 güne çıkarılmıştır. Ayrıca ek randevu kapasitesi oluşturulmak için randevusuna icabet edemeyecek vatandaşlarımızın yerine aynı gün içerisinde randevu alınabilmesine olanak sağlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.