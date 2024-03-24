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Özgür Demirtaş emeklilik sistemine ''ponzi'' dedi... Uzman isimden tepki gecikmedi

Özgür Demirtaş emeklilik sistemine ''ponzi'' dedi... Uzman isimden tepki gecikmedi
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Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal güvenlik sistemlerinin saadet zinciri olduğunu savundu. Sosyal Politikalar Uzmanı Aziz Çelik'in Demirtaş'a yanıtı ise sert oldu.

TÜİK'in açıkladığı 2023 nüfus istatistiklerine göre, Türkiye'de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10,2'ye çıktı. 

Gündeme dair yaptığı tespit ve paylaşımlarla kendinden çokca söz ettiren ekonomist Özgür Demirtaş, bu defa dünyadaki sosyal güvenlik sistemlerine dair bir değerlendirmede bulundu.

Sosyal medya hesabından dünyadaki sosyal süvenlik sistemlerini birer Saadet Zinciri olarak yorumlayan Demirtaş, "Gençler çalışırken, sepete para atarlar. Yaşlılar emekli olunca sepetten para alırlar. Gençler sayıca fazlayken sistem işler... Aksi olunca bu Ponzi üstüne çöker. Bir de sepete ELİNİ sokan popülist siyasetçiler vardır. O bambaşka bir zübük konusu" dedi.

AZİZ ÇELİK'TEN YANIT GECİKMEDİ

Özgür Demirtaş'ın bu benzetmesine Sosyal Politikalar Uzmanı Aziz Çelik, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Çelik, Demirtaş'ın paylaşımını alıntılayarak, "Sosyal güvenlik sistemini Ponzi dolandırıcılığına benzetmek ya "akademik zübüklükle" ya da "Dunning-Kruger Sendromu" (bilmediğini bilmemek) ile mümkün!" tepkisinde bulundu.

Etiketler özgür demirtaş ponzi saadet zinciri emeklilik sistemi
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