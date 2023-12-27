Özgür Demirtaş küçük yatırımcıya ''yatırım'' tavsiyesi verdi

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, borsadaki küçük yatırımcıya ''Lütfen kimseden yatırım tavsiyesi almayın. Bütün paranızı tek bir enstrümana yatırmayın'' tavsiyesinde bulundu.

Yüksek enflasyon ve düşük faiz döneminde parasını korumak isteyenler soluğu Borsa İstanbul'da almıştı. Halka arz furyasıyla da borsada yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı. Son aylarda ise borsa yatırımcısına kaybettirdi. Yaşanan düşüşlerin en büyük sebebinin ise mevduat faizlerindeki yükseliş olduğu belirtilirken uzmanlar küçük yatırımcıya yönelik uyarılarını sürdürüyor.



Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, borsa yatırımcılarını bir kez daha uyardı.

Son dönemde yatırımcısına kaybettiren Borsa İstanbul'la ilgili açıklamalarda bulunan Demirtaş, ''Çok üzgünüm gerçekten'' diyerek uyarılarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgür Demirtaş, ''Küçük yatırımcı böyle durumlarda panik ile hareket eder. Para kaybeden insanlar için çok üzgünüm gerçekten. Lütfen kimseden yatırım tavsiyesi almayın. Bütün paranızı tek bir enstrümana yatırmayın. Panik yapmayın'' dedi.

"ADI ÜSTÜNDE KÜÇÜK YATIRIMCI"

Prof. Dr. Özgür Demirtaş küçük yatırımcıya ilişkin ayrıca şunları da kaydetti:

"Twitter'da bir sürü Borsa hesabı var. Hepsi demiyorum ama bir kısmı, Borsa İstanbul'daki Küçük Yatırımcıların halini söylediğim zaman, Yok En dipte söyledi, Yok ters indikatör vs vs diyorlar.

Çıkarları var. Kendileri Maldalar. Kimse Satmasın. Malları yükselsin istiyorlar. Bu Vicdani açıdan sorunlu bir durum.

Evet Borsa bundan sonra Yükselebilir de. AMA Kardeşim Adı üstünde Küçük Yatırımcı, Panik yapan Yatırımcı. Borsa böyle düşünce satan yatırımcı...

8 Milyon tane ufacık yatırımcıyı Borsaya çektiniz. Aldırdınız sonra panikle aşağıdan sattırdınız. Zarar etti insanlar. Yazık Değil mi? Günah Değil mi? Haksız mıyım? Allah aşkına Haksız mıyım?"