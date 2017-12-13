Şaşırtan Bitcoin açıklaması

Strateji ve Finans Uzmanı Ali Serim, ülkelerin ve yatırımcıların gündemine oturan ve dikkatini çekmeye başlayan Bitcoin hakkında uyarılarda bulundu. "Bitcoinler Blockhain gibi cüzdanlarda muhafaza ediliyor ve cüzdan kaybolursa BTC'de uçuyor." diyen Serim, sabit disklerin muhafazasının kritik olduğunu ve olumsuz bir durumda paranın uçabileceğini söyledi.



Kısa sürede yükselen ve dünayı etkisi altına alan sanal para Bitcoin ile ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor.

Fin-As Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı, Strateji ve Finans Uzmanı Serim kendisinin Bitcoin (BTC) yatırımı yapmadığını, yapmayı da henüz düşünmediğini söyledi. Serim "Zira bilinmeyeni o kadar çok ki. Evvela yaratıcısı Japon asıllı Nakamoto gerçekten var olan bir kişi midir bilinmiyor. Adı bir rumuz da olabilir. Nakamoto'nun elindeki Bitcoinlerin değeri en son baktığımda 6 milyar doların üzerindeydi. Kendi yarattığı para birimiyle Nobel Ekonomi ödülüne aday gösterilen bu kişiyi bugüne kadar gören kimse yok." diye konuştu.

"NEDEN MESAFELİ DURMAK GEREK?"

Strateji ve Finans Uzmanı Serim sanal para birimi olarak kabul görmeye başlayan Bitcoin'e neden mesafeli durduğunu ise şöyle açıkladı:

"Tabiki en başta hiç bir kuruluşun denetiminde olmayan bir para biriminin ne derece güven verebileceği tartışmalı. Toplam 21 milyon adet BTC var. Bitcoin'e büyük yatırım yapanların 3'te 1'ini biliyoruz ama gerisi muamma. Son iki yılda yüzde bin 500'ler civarında işlem ücretlerinin artması bile başı başına sorularıma kaynak oluyor. Cricle, Blockstream ve Digital Asset Holding en büyük BTC şirketleri haline geldi. Bankalar veFBI da BTC almaya başlayınca yatırımcıların radarına doğal olarak girdi. Bitcoin ile şirket alımları yapıldı. Hatta bazı yatırım fonları temettülerini Bitcoin olarak vermeyi önermeye başladı. Kumar siteleri de BTC vermeye yöneldi. BTC Blockhain gibi cüzdanlarda muhafaza ediliyor ve cüzdan kaybolursa BTC'de uçuyor. Dolayısıyla sabitdisklerin muhafazası kritik. Disk giderse paranıza elveda diyebilirsiniz ve BTC işlemlerinde geri dönüş veya düzeltme yok, yanlış miktarda bir gönderinin geri dönüşü yok"

"GİDEREK DAHA DA BÜYÜYECEK"

"2027ye kadar 17 milyon BTC, ilerleyen yıllarda ise 21 milyon BTC kullanıma girmiş olacak" diyen Serim, "Japonyada yüzbinlerce dükkanda BTC geçiyor zira Nisan 2017deJaponya yasal ödeme birimi olarak BTCyi kabul etti. Virgin Atlantic ve Microsoftgibi global şirketler BTC ile ödeme kabul ediyor. Bazı ülkelerde BTC işlemlerinden KDV alınmıyor. Bunların içinde AB ülkerinden olanlar da var, İsviçrede var! Hatta İsviçre seneye BTC ile vergi ödemesi yapılabileceğini duyurdu" şeklinde konuştu.

"BITCOIN NEDEN CAZİP GELİYOR?"

Serim, sanal para birimi Bitcoin'in neden cazip olduğunu ise şöyle açıkladı: "2010 yılında 1000 dolarlık BTC alan bir yatırımcının elinde şuanda 60 milyon dolarlık BTC var demektir. Hatta BTC milyoneri gibi bir tabir çıktı. Roger Ver veya Charlie Shrem isimli yatırımcılar da bu tür milyonerlerin ilk tanınanları oldu ama yine de büyük bir balondan bahsetmediğimizi kim garanti edebilir? Daha yaratıcısının kimliği doğrulanamamışken çok ama çok dikkatli olmak gerekli. İnsanoğlunun hızlı zengin olma fetişine en uygun ve yeni araç olan BTC için kaybedecek fazla parası olmayanlara aman dikkat diyorum."