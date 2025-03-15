Sigarada yeni düzenleme: ÖTV oranı ve maktu vergi tutarı değişti

Sigaralarda ÖTV oranı ile maktu vergi tutarı yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, maliyetlerdeki 1 liralık artış nedeniyle sigara fiyatlarında yapılması gereken artış miktarı 4,4 lira değil 3,8 lira oldu.

Sigaraların özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı ile maktu vergi tutarında değişikliğe gidilirken ÖTV'nin kompozisyonunda düzenleme yapıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla sigaraların ÖTV oranı ile maktu vergi tutarı yeniden belirlendi. Bu kapsamda, sigaraların ÖTV oranında indirim yapılırken bu indirimden kaynaklanacak vergi gelirlerindeki azalışı telafi etmek için maktu vergi tutarında artış gerçekleştirildi. Düzenleme ile sigaranın çarpan etkisi 4,4'ten 3,8'e indirildi. Böylece maliyetlerdeki 1 liralık artış nedeniyle sigara fiyatlarında yapılması gereken artış miktarı 4,4 lira değil 3,8 lira oldu.