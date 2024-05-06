Şimdi altın alınır mı? İslam Memiş'ten yeni altın tahmini

Altın fiyatlarında zirvede yatay seyir devam ederken, piyasa uzmanı İslam Memiş'ten yeni bir değerlendirme geldi.

Altın fiyatlarına ilişkin son durumu değerlendiren Piyasa Uzmanı İslam Memiş, “Altında bir yön kırılımı şimdilik yok. Ons altın tarafında 2.280 dolar kritik öneme sahip. Aşağı yönlü kırılırsa 2.230 dolar ve devamında 2.200 dolarla alakalı risk oluşumu var. Burada 2.200 dolar üzerine yerleşen piyasa oluşumundan dolayı şu anda her ne kadar baskı altında kalsa da bizim için kırmızı çizgi 2.280 dolar. O yüzden elimizdeki varlıkların tamamını altına geçirmiyoruz. Dolarda yüzde 50 pozisyonumuzu tutuyoruz” uyarısında bulundu.

GRAM ALTINDA ALIM FIRSATI

İslam Memiş gram altın fiyatları için, “Yeni bir kırmızı çizgimiz vardı” diyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“2280 doların altına ons altın sarkarsa, gram altın TL'de 2350-2450 lira aralığını takip ediyor olacağız. 2400 üzerinde gram altın tutunma çabasını sürdürüyor. Bu hafta boyunca şu soruldu. Yeni TL geçti elime bunu nasıl değerlendirebilirim. Gram altın 2731 liraya kadar yükselmişti. 300 lira değer kaybetti. Alınabilir seviyede olduğunu söylüyorum gram altının. 300 liralık gerilemeyi cebe koymak için makul seviyeler bence. Bizim aldığımız seviyenin de aşağısına geldi.''

''Biz miktara odaklandık. Gram altını tekrar yorumlamak gerekirse 2350-2400 altına yerleşme ihtimalimiz olacaktır. Gram altın TL'de bu jeopolitik gerilimle birlikte altın yatırımcısı TL ile işlem yaptığı için korkuyor ‘satalım mı?’ diye. Bu seviyeler satış değil, alım seviyesidir. Elinde TL olan için fırsattır. Temmuz hazırlığı yapan için makul alım seviyeleri olduğunu düşünüyorum. Kimseye satış tavsiyesi edemem.”