TatilBudur, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile 2025’e İddialı Başlangıç Yapıyor

Türkiye İş Bankası’nın iştiraklerinden İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Türk turizminin önemli seyahat platformlarından TatilBudur’un %24,06 oranındaki hissesini alarak payını %64,15’e çıkardı.

Türkiye'nin önemli online seyahat platformlarından TatilBudur, İş Girişim Sermayesi’nin şirketteki payını arttırmasıyla yeni yıla güçlü bir başlangıç yapıyor. 8 Kasım 2024 tarihinde duyurulan ön protokolle başlayan sürecin 2 Aralık 2024’te tamamlanması ile TatilBudur’un %24,06 oranındaki hissesi 1 milyar 66 milyon TL bedel ile İş Girişim Sermayesi’ne devredildi.

İş Girişim Sermayesi’nin ilk olarak 2015 yılında TatilBudur’a gerçekleştirdiği yatırım ile başlayan ortaklık, 2020 yılında sermaye artırımı ile güçlenerek devam etti. Bu yatırım süreci TatilBudur’un operasyonel gücünü artırmak ve teknoloji altyapısını daha da kuvvetlendirmek adına önemli bir adım oldu. Son olarak şirketin %24,06 oranındaki yönetim hissesinin devri ile İş Girişim Sermayesi’nin TatilBudur’daki payı %64,15 oranına ulaştı.

“Gelişimine ve büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz”

İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Kubilay Aykol, hisse devriyle birlikte, Bankanın girişim sermayesi yatırım kolu olan İş Girişim Sermayesi’nin, sektörün önemli oyuncularından olan Tatilbudur’da çoğunluk pay sahibi olduğunu, şirketin gelişimine ve büyümesine aktif olarak katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Aykol, bu adımın aynı zamanda İş Bankası’nın önceliklendirdiği sektörler arasında yer alan turizm alanındaki hedefleriyle de örtüştüğünü ifade etti.

“Ortak hedefler dahilinde daha çok hareket alanı…”

TatilBudur CEO’su Onur Otruş da bu gelişmenin heyecan verici olduğunu belirtirken, hisse devrinin, emin adımlarla büyümek için de önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Otruş “İş Girişim Sermayesi ile 10 yıldır uyum içerisinde markanın gelişimi için beraber yol alıyoruz. Yeni gelişmelerin bize, ortak hedefler dahilinde daha çok hareket alanı yaratacağına inanıyoruz. TatilBudur olarak seneyi yüzde 40’ın üzerinde bir büyüme ile kapatacağız. Bu da sektör dinamiklerinde önemli bir oran demek. 2025’e girmeden gerçekleşen bu değişimin sektördeki konumumuzu pekiştirmek, büyüme stratejilerimizi hızlandırmak ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak için önemli fırsatlar sunacağına inanıyoruz” açıklamasında bulundu.