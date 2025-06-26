Türk-İş'ten iktidara grev resti: Tarih verip grev kararını açıkladılar!

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçilerinin ücret artışı taleplerinin karşılanmaması halinde 15 Temmuz'da grev kararı alacaklarını açıkladı.

Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonlarından Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçilerinin ücret zammı görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada hükümete sert mesajlar verdi. Atalay, 15 Temmuz’a kadar talepler karşılanmazsa grev kararı alacaklarını duyurdu.

Atalay, DSİ Bölge Müdürlüğü önünde sendika yöneticileri ve çok sayıda işçinin katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasında, "Eylem yapmak gibi bir sevdamız yok ama artık başka kapımız da kalmadı" ifadelerini kullandı.

Toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü kapsamında kamu işçilerinin taleplerini tüm Türkiye’de dile getirdiklerini belirten Atalay, "Sıkıntımızı kamuoyuna anlattık. Eğer masa susarsa, alan konuşur" dedi.

Asgari ücretlilerin, emeklilerin, kadınların ve engellilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çeken Atalay, yaşanan sorunların görmezden gelinemeyeceğini ifade etti.

Atalay, mevcut maaşlarla geçinmenin imkânsız olduğunu vurgulayarak devletin kamu işçisine karşı adil davranmadığını belirtti:

"Aldığımız ücret asgari ücretin bir tık üzerinde. 10 gün geçinmek zor. Devlet kamu işçisinin makul taleplerine hala kayıtsız kalıyor. Bu bizi huzursuz ediyor. Huzurumuz bozulursa, herkesin huzuru bozulur."

Hükümete ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Atalay, Çalışma ve Maliye Bakanlıklarına çağrıda bulunarak "Bir an evvel makul bir teklif getirin. 3 eylem takvimi daha var önümüzde. 15 Temmuz’a kadar taleplerimiz karşılanmazsa grev kararı alacağız." dedi.