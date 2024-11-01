  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Türk Lirası mevduatlarında stopaj oranları değişti

Türk Lirası mevduatlarında stopaj oranları değişti

Türk Lirası mevduatlarında stopaj oranları değişti
Güncelleme:

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 6 ay vadeli mevduatta stopaj yüzde 7,5’ten yüzde 10’a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5’ten yüzde 7,5’e yükseltildi.

Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlanan Resmi Gazete'ye göre; Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranı artırıldı. 6 ay vadeli mevduatta stopaj yüzde 7,5’ten yüzde 10’a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5’ten yüzde 7,5’e yükseltildi.

Resmi Gazete'de yer alan oranlar şu şekilde;

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 7,5'ten yüzde 10'a,

- 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda yüzde 5'ten yüzde 7,5'e,

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 2,5'ten yüzde 5'e yükseltildi.

Düzenleme 31 Ocak 2025’e kadar geçerli olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 6 ay vadeli mevduatta stopaj yüzde 7,5’ten yüzde 10’a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5’ten yüzde 7,5’e yükseltildi.

Etiketler Türk Lirası mevduatlarında stopaj oranları Resmi Gazete stopaj stopaj oranları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan da, AK Parti de kaybediyor! Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan da, AK Parti de kaybediyor! DEM Parti için kapatma başvurusu DEM Parti için kapatma başvurusu Hava tahminleri değişti: Hafta sonu bahar gibi başlayıp, kış gibi devam edecek! Hava tahminleri değişti: Hafta sonu bahar gibi başlayıp, kış gibi devam edecek! Prof. Dr. Özgür Demirtaş da erken seçim istedi Prof. Dr. Özgür Demirtaş da erken seçim istedi Esenyurt'un ardından ''kayyum'' sırası bu belediyelerde mi ? Esenyurt'un ardından ''kayyum'' sırası bu belediyelerde mi ? Hukuk fakültelerine bir yeni düzenleme daha Hukuk fakültelerine bir yeni düzenleme daha Bu el ilanları mahallenin dört bir yanına asıldı: ''Mahallede tacizci var!'' Bu el ilanları mahallenin dört bir yanına asıldı: ''Mahallede tacizci var!'' El ve ayaklarını bağlayıp, halıya sarıp, ağırlıklar bağlayarak denize atmışlar! El ve ayaklarını bağlayıp, halıya sarıp, ağırlıklar bağlayarak denize atmışlar! 5 zeytinyağı markası daha ''sahtecilikten'' ifşa edildi 5 zeytinyağı markası daha ''sahtecilikten'' ifşa edildi Çakmakla oynayan 2 kardeş evi yaktı Çakmakla oynayan 2 kardeş evi yaktı
ChatGPT’ye bir dikkat çeken özellik daha: SearchGPT ChatGPT’ye bir dikkat çeken özellik daha: SearchGPT Dünya Güzellerim Tatilde'de ''para'' krizi! Açıklama Seray Sever'den geldi Dünya Güzellerim Tatilde'de ''para'' krizi! Açıklama Seray Sever'den geldi İstanbul - İzmir otoyolunda can pazarı: Yol savaş alanına döndü! İstanbul - İzmir otoyolunda can pazarı: Yol savaş alanına döndü! İzmir'deki ilkokula ''müstehcen'' şarkı ile gösteri soruşturması İzmir'deki ilkokula ''müstehcen'' şarkı ile gösteri soruşturması