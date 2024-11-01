Türk Lirası mevduatlarında stopaj oranları değişti
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 6 ay vadeli mevduatta stopaj yüzde 7,5’ten yüzde 10’a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5’ten yüzde 7,5’e yükseltildi.
Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlanan Resmi Gazete'ye göre; Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranı artırıldı. 6 ay vadeli mevduatta stopaj yüzde 7,5’ten yüzde 10’a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5’ten yüzde 7,5’e yükseltildi.
Resmi Gazete'de yer alan oranlar şu şekilde;
- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 7,5'ten yüzde 10'a,
- 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda yüzde 5'ten yüzde 7,5'e,
- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 2,5'ten yüzde 5'e yükseltildi.
Düzenleme 31 Ocak 2025’e kadar geçerli olacak.
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