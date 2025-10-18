  1. Anasayfa
Türk Telekom, en yüksek ''Fiber İstasyon'' oranıyla 5G çağının da öncüsü
Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, 185 yıldır iletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağının da öncüsü olmak için çalışmalarını sürdürüyor. 5G ihalesinde stratejik frekansları alarak 5G’de abone başı en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip olan Türk Telekom, bu alandaki liderliğini pekiştirdi.

Türkiye’nin dijital geleceğini inşa etmek amacıyla yatırımlarını sürdüren Türk Telekom, 16 Ekim’de gerçekleştirilen 5G ihalesinde stratejik frekansları alarak 5G’de abone başına en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip oldu ve en iyi müşteri deneyimini sunma hedefini pekiştirdi. Mobilde artık sektörün oyuncusu değil oyun kurucusu konumunda olan Türk Telekom, güçlü fiber altyapısı sayesinde 5G’de fark yaratmaya hazırlanıyor. Türk Telekom bu vizyonunu, Türkiye’nin sevilen komedyenlerinden Tolga Çevik’in ekran yüzü olduğu yeni 5G reklam filmiyle geniş kitlelere taşıyor. Reklam filmi, Türk Telekom’un fiberdeki gücünü, 5G hazırlıklarındaki liderliğini ve sunacağı üstün deneyimi izleyiciye aktarıyor. 

“En iyi müşteri deneyimini sunmayı hedefliyoruz”

5G’de en iyi müşteri deneyimini Türk Telekom’un sunacağını belirten Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden şunları ifade etti: “Türkiye’nin yeni iletişim çağına geçişinde bir dönüm noktası olan 5G teknolojisi 1 Nisan itibarıyla hayatımıza giriyor. Gerçekleştirilen 5G ihalesinde tüm paketlerde, en iyi müşteri deneyimini sunma hedefimiz kapsamında ve planladığımız doğrultuda frekanslarımızı aldık. Türk Telekom olarak müşteri başına en yüksek 5G kapasitesi ve en yüksek fiber istasyon oranıyla 5G’ye hazırız. Teknolojide yeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan 5G’nin temel yapı taşını fiber altyapı oluşturuyor. Türk Telekom olarak, %55’i fibere bağlı  baz istasyonlarımızla en iyi müşteri deneyimini biz sunacağız. Türk Telekom olarak, iletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağında da öncü rolümüzü sürdürerek güçlü altyapımız ve teknoloji birikimimizle ülkemizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz.”

“Son 3 yıldır en çok tercih edilen operatörüz”

Türk Telekom’un mobil pazarda “oyun kurucu” rol üstlendiğini vurgulayan Özden sözlerine şöyle devam etti: “İletişim çağında kritik bir eşik olan 5G, Türkiye’nin dijitalleşmesinde önemli bir rol üstlenecek. Biz de Türk Telekom olarak mobildeki güçlü ve kararlı büyüme ivmemizi sürdürürken sektörün oyuncusu değil oyun kurucusu konumundayız. Mobil numara taşıma pazarında 2025 itibarıyla son dört yıldır en çok tercih edilen operatör olmamız, müşterilerimizin bize duyduğu güvenin en güçlü göstergesi. Son on iki ayda 2,5 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımıyla hem kendi tarihimizin hem de sektörün en yüksek artışını kaydettik”. 

Türk Telekom yeni 5G reklam filmi ile dikkat çekti

Türk Telekom’un yeni reklam filmi, fiber altyapısının gücünü 5G teknolojisiyle buluşturuyor. Filmde, %55’i fibere bağlı baz istasyonlarının sağladığı performansla 5G’de fark yaratıldığı vurgulanıyor. Tolga Çevik’in “Arkadaşım” rolüne yönetmen Fırat Parlak’ın uyumu eşlik ederken, film hem eğlenceli bir dille izleyiciye hitap ediyor hem de Türk Telekom’un müşterilerine 5G’de en iyi deneyimi sunma vizyonunu ön plana çıkarıyor. 5G vizyonumuzu ve güçlü fiber altyapımızı eğlenceli bir dille anlatıyoruz diyen Özden, “Yeni reklam filmimizde, %55’i fibere bağlı az istasyonlarımızdan aldığımız güçle 5G’de fark yaratacağımızı vurguluyoruz. Filmde, yeni dönemi simgeleyen ‘fiber istasyon’ söylemiyle hem teknolojik üstünlüğümüzü hem de yenilikçi yaklaşımımızı izleyiciyle samimi bir şekilde buluşturuyoruz” dedi. 

