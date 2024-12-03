Türkiye'de de faaliyet gösteriyor... Dev şirket binlerce çalışanını işten çıkartacak

Dünya genelinde 160 bin çalışanı bulunan ve Türkiye'de de faaliyet gösteren Cargill binlerce çalışanlarını işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Türkiye dahil 63 ülkede faaliyet gösteren ABD merkezli gıda firması Cargill, gelirlerde yaşanan düşüş gerekçesiyle küçülme kararı aldı. İş gücünü yüzde 5 oranında azaltacak olan firmanın, 8 bin çalışanın işine son vermesi bekleniyor.

Tarım alanında faaliyet gösteren Cargill gibi şirketler; buğday, mısır ve soya fasülyesi gibi ürünlerinin fiyatlarının dört yılın en düşük seviyesine gerilemesi sebebiyle zor günler yaşıyor.

Dünya gazetesinin haberine göre, Cargill 2023’te 177 milyar dolar gelir elde ederken, 2024’te geliri ciddi bir düşüşle 160 milyar dolara gerilemişti.

Cargill CEO’su Brian Sikes işten çıkarmaların ağırlıklı olarak bu yıl gerçekleşeceğini duyurdu.

Sikes, “Organizasyon yapımızı sadeleştirerek katmanları azaltacağız, yöneticilerimizin sorumluluklarını genişleteceğiz ve iş tekrarını azaltacağız” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE ETKİLENECEK Mİ?

Kazanç hedeflerini tutturamayan Cargill, ağustosta operasyonlarını yeniden yapılandırma planı yaptıklarını duyurmuştu. Bu kapsamda; operasyonlar beş birimden üç birime düşürülecek.

9 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan toplantı ile yeniden yapılanma sürecine dair bilgi verileceğini açıklayan Sikes, "Bu hafta, bilgiyi hemen aktarabileceğimiz ülkelerde, rolleri etkilenen çalışanlara bir sonraki adımları açıklamak için toplantılar düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cargill'in bu kararından Türkiye'deki işçilerin etkilenip etkilenmeyeceği henüz bilinmiyor.

TÜRKİYE'DE 600 ÇALIŞANI VAR

Cargill’in dünya genelinde 160 bini aşkın çalışanı bulunuyor. Türkiye’de faaliyet gösteren Cargill’in; İstanbul, Bursa, Adana, Ankara, Balıkesir, Kocaeli ve İzmir’de 600’ü aşkın çalışanı bulunuyor.

TÜRKİYE'DEKİ FAALİYET ALANI

Cargill’in Türkiye’deki faaliyet alanları şöyle: Nişasta ve tatlandırıcı üretimi ve satışı, yenilebilir bitkisel yağ üretimi ve satışı, oleo-kimyasal ve bio-endüstriyel ürünlerin üretimi ve satışı, kakao ve çikolata ürünleri satışı, kıvam verici çözüm ürünlerinin satışı, hayvan beslenmesine ait premiks, temel karışım ve özel ürünlerin üretim ve satışı…

Dünya Gazetesi