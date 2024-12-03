  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Türkiye'de de faaliyet gösteriyor... Dev şirket binlerce çalışanını işten çıkartacak

Türkiye'de de faaliyet gösteriyor... Dev şirket binlerce çalışanını işten çıkartacak

Türkiye'de de faaliyet gösteriyor... Dev şirket binlerce çalışanını işten çıkartacak
Güncelleme:

Dünya genelinde 160 bin çalışanı bulunan ve Türkiye'de de faaliyet gösteren Cargill binlerce çalışanlarını işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Türkiye dahil 63 ülkede faaliyet gösteren ABD merkezli gıda firması Cargill, gelirlerde yaşanan düşüş gerekçesiyle küçülme kararı aldı. İş gücünü yüzde 5 oranında azaltacak olan firmanın, 8 bin çalışanın işine son vermesi bekleniyor.

Tarım alanında faaliyet gösteren Cargill gibi şirketler; buğday, mısır ve soya fasülyesi gibi ürünlerinin fiyatlarının dört yılın en düşük seviyesine gerilemesi sebebiyle zor günler yaşıyor.

Dünya gazetesinin haberine göre, Cargill 2023’te 177 milyar dolar gelir elde ederken, 2024’te geliri ciddi bir düşüşle 160 milyar dolara gerilemişti. 

Cargill CEO’su Brian Sikes işten çıkarmaların ağırlıklı olarak bu yıl gerçekleşeceğini duyurdu. 

Sikes, “Organizasyon yapımızı sadeleştirerek katmanları azaltacağız, yöneticilerimizin sorumluluklarını genişleteceğiz ve iş tekrarını azaltacağız” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE ETKİLENECEK Mİ?

Kazanç hedeflerini tutturamayan Cargill, ağustosta operasyonlarını yeniden yapılandırma planı yaptıklarını duyurmuştu. Bu kapsamda; operasyonlar beş birimden üç birime düşürülecek.

9 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan toplantı ile yeniden yapılanma sürecine dair bilgi verileceğini açıklayan Sikes, "Bu hafta, bilgiyi hemen aktarabileceğimiz ülkelerde, rolleri etkilenen çalışanlara bir sonraki adımları açıklamak için toplantılar düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı. 

Cargill'in bu kararından Türkiye'deki işçilerin etkilenip etkilenmeyeceği henüz bilinmiyor.

TÜRKİYE'DE 600 ÇALIŞANI VAR

Cargill’in dünya genelinde 160 bini aşkın çalışanı bulunuyor. Türkiye’de faaliyet gösteren Cargill’in; İstanbul, Bursa, Adana, Ankara, Balıkesir, Kocaeli ve İzmir’de 600’ü aşkın çalışanı bulunuyor.

TÜRKİYE'DEKİ FAALİYET ALANI 

Cargill’in Türkiye’deki faaliyet alanları şöyle: Nişasta ve tatlandırıcı üretimi ve satışı, yenilebilir bitkisel yağ üretimi ve satışı, oleo-kimyasal ve bio-endüstriyel ürünlerin üretimi ve satışı, kakao ve çikolata ürünleri satışı, kıvam verici çözüm ürünlerinin satışı, hayvan beslenmesine ait premiks, temel karışım ve özel ürünlerin üretim ve satışı…

 

Dünya Gazetesi

Etiketler Cargill çalışan işten çıkarma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gözü dönen rakip taraftar, yönetici ve taraftarlara saldırıp, bir kişiyi kör etti! Gözü dönen rakip taraftar, yönetici ve taraftarlara saldırıp, bir kişiyi kör etti! Teröristlerin hastane altındaki tüneli bulundu Teröristlerin hastane altındaki tüneli bulundu AYM'den yapı kayıt belgeli binalar için herşeyi değiştirecek karar AYM'den yapı kayıt belgeli binalar için herşeyi değiştirecek karar Pastırma yazı gelmeden kış geldi: Yağışlar devam edecek Pastırma yazı gelmeden kış geldi: Yağışlar devam edecek Hem benzine, hem de motorine dev indirim geliyor Hem benzine, hem de motorine dev indirim geliyor Bebek katili Öcalan'ın ''serbest kalacağı tarihi'' açıkladı Bebek katili Öcalan'ın ''serbest kalacağı tarihi'' açıkladı GQ Men Of The Year 2024 ünlüleri belli oldu GQ Men Of The Year 2024 ünlüleri belli oldu ENAG Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı Okulda öğretmenden öğretmenler şiddet: Kadın öğretmen, 2 erkek öğretmeni dövdürttü Okulda öğretmenden öğretmenler şiddet: Kadın öğretmen, 2 erkek öğretmeni dövdürttü İstanbul'da en ucuz ve en pahalı konutların olduğu ilçeler değişti İstanbul'da en ucuz ve en pahalı konutların olduğu ilçeler değişti
Rus genç kadın yoga yaparken dalgaların arasında kayboldu Rus genç kadın yoga yaparken dalgaların arasında kayboldu Beşiktaş'ta ortalığı karıştıracak bir iddia daha Beşiktaş'ta ortalığı karıştıracak bir iddia daha Şeyma Subaşı'nın GQ ödül gecesindeki ''cesur'' kıyafeti olay oldu Şeyma Subaşı'nın GQ ödül gecesindeki ''cesur'' kıyafeti olay oldu Memur ve emeklilerin zamlı maaşları belli oldu Memur ve emeklilerin zamlı maaşları belli oldu Türkiye'nin ''en çok yastık altı altın yatırımı'' yapan illeri belli oldu Türkiye'nin ''en çok yastık altı altın yatırımı'' yapan illeri belli oldu Türkiye İstatistik Kurumu Kasım 2024 enflasyonunu açıkladı Türkiye İstatistik Kurumu Kasım 2024 enflasyonunu açıkladı Enflasyon açıklandı; Aralık ayı kira zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Aralık ayı kira zam oranı belli oldu Tahliye ettiği eve aylar sonra dönüp, evi yakarak ortalığı savaş yerine çevirdiler Tahliye ettiği eve aylar sonra dönüp, evi yakarak ortalığı savaş yerine çevirdiler Fenerbahçe'den Gaziantep'te Galatasaray'a göz dağı Fenerbahçe'den Gaziantep'te Galatasaray'a göz dağı En düşük memur ve en düşük emekli maaşları belli oldu En düşük memur ve en düşük emekli maaşları belli oldu