Tursan iflasını istedi

Konu ile ilgili Dünya'ya açıklama yapan İstanbul Servis Araçları Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Özsoy, firmanın geçmişte de sektörde bu konuya benzer birçok firmanın aynı durumu yaşadığını söyledi. "Şu anda 18 milyon lira alacağı ve 7 milyon lira borcu olan bir firma iflas edemez" diyen Özsoy, Tursan'ın son dönemlerde başka sektörlerde büyük yatırımlı işlere girdiğini belirtti.



Özsoy, örnek olarak Tursan'ın yapmış olduğu HSBC Projesi'ni 1 Nisan'da Altur firmasının aldığını anlattı. Özsoy, şöyle devam etti: "Okullara öğrenci servisi hizmeti artık büyük şirketlerden alınıp, esnaflara verilsin. Bu şekilde iflasların da önü kesilecek. Tursan girdiği büyük yatırımlı işlerinin karşılığını alamadı. Çalışanlarının parasını ödeyemeyeceği için iflasını istedi" dedi.