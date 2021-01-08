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  3. 08 Ocak 2021 10:56

TÜSİAD'tan enflasyon uyarısı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Enflasyonla kararlı mücadele süreci sandığımızdan uzun sürebilir." dedi.

TÜSİAD'tan enflasyon uyarısı
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TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Koç Üniversitesi ve TÜSİAD tarafından online olarak düzenlenen “2021 Yılında Türkiye Ekonomisi” konulu panelde ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Ekonomide yeniden güven sağlamanın uzun zaman alacağını ve rehavete kapılmadan çaba sarfedilmesi gerektiğini vurgulayan Kaslowski, “Önümüzde enflasyonla mücadelede oldukça uzun yol var, bunun zorluğunu bilerek tüm ekonomik aktörler tarafından tam mutabakatın önemli olduğunu düşünüyorum.” dedi.

“SÜREÇ SANDIĞIMIZDAN UZUN SÜREBİLİR”

Ekonomide güven ortamının iki ön koşulu olduğunu söyleyen Kaslowski, “Fiyat istikrarı ve finansal istikrar… Enflasyonu düşüremediğimiz ortamda finansal istikrar da maalesef mümkün olamıyor. Yüksek enflasyonla mücadeleyi erteleyip büyüyelim dediğinizde kaynakları israf ediyoruz. Enflasyonla kararlı mücadele süreci sandığımızdan uzun sürebilir.” açıklamasında bulundu.

TÜSİAD , Simone Kaslowski
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