Uzman isim kademeli emeklilik, ev hanımları ve esnafın prim günü düzenlemeleri için tarih verdi

Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş milyonlarca kadın, memur, emekli ve esnafın beklediği çalışma hayatına dair düzenlemeler için "hepsi AK Parti'nin gündeminde" diyerek tarih verdi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında maaşlarına yüzde 15,57 oranında zam alan milyonlarca memur ve memur emeklisi yeni yıl zamlarını hesaplamaya başlarken, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş hem yeni yıl zamları hem de seyyanen zam ile ilgili beklentilerini açıkladı.

Daha önce yaptığı açıklamada Temmuz ve Ağustos ayları itibarıyla 2 aylık kümülatif enflasyon farkının şimdiden yüzde 4,14 olarak gerçekleştiğini vurgulayan Karakaş, Temmuz-Aralık 2025 enflasyon farkının yüzde 5'i aşması halinde farkın memur maaşının güncellemesinde ilave edileceğini söyleyen Karakaş, toplu sözleşmede öngörülen yüzde 5'lik oran aşılmadığı için memur ve emeklisinin henüz enflasyon farkının olmadığını aktardı.

Karakaş toplu sözleşmeden doğan yüzde 11'lik güncelleme ve seyyanen 1000 TL taban aylık ilavesinin kesin olduğunu da hatırlatmıştı.

OVP'deki yüzde 28,5'lik enflasyon hedefi ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,86'lık tahmini işaret eden Karakaş, yıl sonu enflasyon rakamlarının belirtilen rakam seviyelerinde gerçekleşmesi durumunda refah payı verilmese bile her halükarda SSK, Bağ-Kur, Banka ve Oda Sandık emeklilerinin 2026 ocak ayında en az yüzde 10, en fazla yüzde 11 civarında güncelleme alacaklarını tahmin ettiklerini söyleyerek "Memur ve emeklisinin maaşlarına yüzde 11’lik toplu sözleşme alacağıyla birlikte en az yüzde 16 ve azami yüzde 18 oranında bir güncelleme yapılmasını beklemekteyim. Yapılan bu güncellemeye ayrıca 1000 TL’lik seyyanen taban aylık artışı da ilave edilecektir" demişti.

Bugün TGRT Haber canlı yayınına katılan İsa Karakaş "Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu vaatlerin ifa edileceğini söyleyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız vermiş olduğu sözlerin arkasındadır. Daha önceden nasıl ki vermiş olduğu sözleri yerine getirdiyse şimdi yine yerine getirecektir" diyerek hükümetin gündeminde kadınlara erken emeklilik, yıpranma hakkı ve prim desteğinin olduğunu belirtti.

Yaklaşık 1 milyon esnafın dört gözle beklediği Bağ-Kur - SSK prim eşitliği düzenlemesi üzerinde de çalışmaların sürdüğünü belirten İsa Karakaş "3600 ek göstergeyi de ilk defa söylüyorum. 3600 ek gösterge ile ilgili çok karamsarlığa kapılan yarım milyona yakın memur ve memur emeklisi var. Karamsarlığa kapılmaya gerek yok. Bunun da ifa edileceği bilgisini almış bulunmaktayım. Ama ne zaman olur diye bana sorarsan 2026 Ocak ayında olmayacağını söyleyebilirim." dedi.

Diğer yandan emeklilikte kademe bekleyenlere de TBMM'ye muhalefet partileri tarafından peşpeşe verilen yasa tekliflerini hatırlatan Karakaş "emeklilikte kademe bekleyenler başta olmak üzere asker, polislerimiz ve kamu görevlilerinin borçlanma sıkıntıları başta olmak üzere, staj ve çıraklık mağdurları olmak üzere kesinlikle bir karamsarlığa gerek yok. Taşeronda kadro bekleyenler, belediye işçilerin gerçek kadro, bunlar haklarını şu anda çok güzel bir şekilde arıyorlar yasal sınırlar içerisinde ve dolayısıyla 2027'ye doğru birçok problemin çözüleceğini öngörüyorum. İnşallah şu enflasyon belasından kurtuluruz. Enflasyon belasından kurtulduğumuz anda hükümetin tek gündemi zaten emekliler, çalışanlar olacak. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.