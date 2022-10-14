Yeni rekor: Tek seferde 24 bin 800 TL promosyon verilecek!

Çalışanların ve emeklilerin merakla takip ettiği promosyon haberlerinde yeni gelişme yaşandı. Kuşadası Belediyesinde çalışanlara 24 bin 800 TL'lik promosyon haberi geldi.

Vatandaşların yakından takip ettiği promosyon ödemelerinde heyecan devam ediyor. Özel sektör ve kamu kuruluşlarında da promosyonla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kuşadası Belediyesi, özel bir banka şubesi ile promosyon sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeye göre, belediyede çalışan memur, sözleşmeli personel ve kadrolu işçiler tek seferde 24 bin 800 TL, belediyeye bağlı şirket olan Personel AŞ’de çalışanlarsa 11 bin 100 TL promosyon alacak.

Başkanlık makamında imzalanan sözleşmeye Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, Banka Şube Müdürü Kamil Şener, Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası, Aydın Şube Başkanı Mehmet Bozkurt, Personel A.Ş Genel Müdürü Erman Taşçı, Personel A.Ş Başkan Vekili Ali Talay, Personel A.Ş Yönetim Kurulu üyesi Atakan Anıl ve sendikanın Kuşadası Belediyesi’ndeki temsilcileri katıldı. Ege Bölgesi’ndeki yerel yönetimlerle bankalar arasında bugüne kadar imzalanan en yüksek promosyon anlaşması olan sözleşmeye göre Kuşadası Belediyesi’nde çalışan memur, sözleşmeli personel ve kadrolu işçiler tek seferde 24 bin 800 TL, belediyeye bağlı şirket olan Personel AŞ’de çalışanlarsa tek seferde 11 bin 100 TL alacak.

Başkan Ömer Günel, “Türkiye ekonomik açıdan zor bir süreçten geçiyor. Kuşadası Belediyesi olarak çalışanlarımızın refahı bizim için çok önemli. Memur ve işçilerimizin menfaatleri için gerekli olan her koşulu sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.