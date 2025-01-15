  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Yeni yasa yürürlükte: Sigorta girişi 2008'den eski olanlar dikkat!

Yeni yasa yürürlükte: Sigorta girişi 2008'den eski olanlar dikkat

Yeni yasa yürürlükte: Sigorta girişi 2008'den eski olanlar dikkat
Güncelleme:

Ay başında TBMM'de kabul edilen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bugün Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile katılım payından GSS primlerine kadar pek çok değişiklik olurken, 2008 yılı öncesi sigorta girişi olan çalışanlara da yaşlılık aylığı müjdesi geldi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 9 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmişti.

Yeni düzenlemeler bugün itibariyle Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre sağlık hizmeti almak üzere müracaat edenlerin, sağlık hizmetlerinin gereği olarak verileri işlenebilecek.

Acil haller haricinde haftada 40 saatten az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenen kıstaslar çerçevesinde ilgili aile hekiminin talebi ve o yerin sağlık idaresince onaylanan çalışma saatleri içinde yerine getirilecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı veya Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu kararı ile burs verilen uluslararası öğrenciler bursluluk statülerinin devam ettiği sürelerde genel sağlık sigortalısı sayılacak. Genel sağlık sigortası primleri, belirlenen prime esas kazanç alt sınırının yüzde 4'ü olacak.

Genel Sağlık Sigortası'na (GSS) ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifine göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek.

Sigortalılığı 31 Aralık 2008 (dahil) tarihinden önce başlayan, hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sigortalılardan çalışma gücü kayıp oranı yüzde 40 ila yüzde 49 olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4 bin 100 gün prim ödemeleri, yüzde 50 ila yüzde 59 olanlar ise 16 yıl sigortalılık süresi ve 3 bin 700 gün prim ödemeleri şartıyla yaşlılık aylığından yararlanacak.

Yeni düzenleme ile birlikte önceden 15 TL olarak ödenen katılım payı, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için 20 lira olacak.

 

Etiketler yaşlılık aylığı Resmi Gazete sigorta giriş tarihi Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Selçuk Bayraktar'ın yeni şirketinin ürettiği Türkiye'nin en büyük milli uydusu uzayda! Selçuk Bayraktar'ın yeni şirketinin ürettiği Türkiye'nin en büyük milli uydusu uzayda! Cezaevindeki Kerimcan Durmaz'dan ilk açıklama Cezaevindeki Kerimcan Durmaz'dan ilk açıklama Özel sektörün 2025 maaş zammı anketinin sonuçları açıklandı Özel sektörün 2025 maaş zammı anketinin sonuçları açıklandı AJet'ten yılın ikinci indirimli uçak bileti kampanyası AJet'ten yılın ikinci indirimli uçak bileti kampanyası Hava durumu şaşırtmaya devam edecek: Önce yağmur, kar sonra güneş... Hava durumu şaşırtmaya devam edecek: Önce yağmur, kar sonra güneş... Türkiye'nin nesli tükenme tehlikesi altındaki canlısı ölü bulundu Türkiye'nin nesli tükenme tehlikesi altındaki canlısı ölü bulundu ÖTV muafiyetli araç düzenlemesi Resmi Gazete'de ÖTV muafiyetli araç düzenlemesi Resmi Gazete'de Türkiye'nin en çok işçi kaybeden sektörü belli oldu Türkiye'nin en çok işçi kaybeden sektörü belli oldu Kahramanmaraş’ta korkutan deprem Kahramanmaraş’ta korkutan deprem Faizsiz kredi veren bankalar musluğu açtı: 55 bin TL'ye yükseldi Faizsiz kredi veren bankalar musluğu açtı: 55 bin TL'ye yükseldi
Daha önce 3 kez şehri birbirine katmıştı; bu sefer sevgilisini defalarca bıçakladı! Daha önce 3 kez şehri birbirine katmıştı; bu sefer sevgilisini defalarca bıçakladı! Depoları doldurun! Benzine ve motorine dev gibi çifte zam geliyor Depoları doldurun! Benzine ve motorine dev gibi çifte zam geliyor MasterChef Şampiyonu Onur Üresin'in kazandığı büyük ödül belli oldu MasterChef Şampiyonu Onur Üresin'in kazandığı büyük ödül belli oldu Ünlü oyuncudan yeni bir aşka yelken açan eski eşine olay gönderme Ünlü oyuncudan yeni bir aşka yelken açan eski eşine olay gönderme Bir kadın cinayeti daha: Kalbinden bıçaklanarak öldürülmüş Bir kadın cinayeti daha: Kalbinden bıçaklanarak öldürülmüş En çok tartışılan pozisyonun VAR kaydı dikkat çekti En çok tartışılan pozisyonun VAR kaydı dikkat çekti Wanda Nara'ya ikinci darbe: Önce Icardi şimdi de L-Gante! Wanda Nara'ya ikinci darbe: Önce Icardi şimdi de L-Gante! Şeyma Subaşı yağmur altında tangalı havuz keyfiyle bir kez daha ezber bozdu Şeyma Subaşı yağmur altında tangalı havuz keyfiyle bir kez daha ezber bozdu Bahçeli'den çok özel telefon: Hem de 2 kez aramış Bahçeli'den çok özel telefon: Hem de 2 kez aramış