Yeni yasa yürürlükte: Sigorta girişi 2008'den eski olanlar dikkat

Ay başında TBMM'de kabul edilen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bugün Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile katılım payından GSS primlerine kadar pek çok değişiklik olurken, 2008 yılı öncesi sigorta girişi olan çalışanlara da yaşlılık aylığı müjdesi geldi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 9 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmişti.

Yeni düzenlemeler bugün itibariyle Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre sağlık hizmeti almak üzere müracaat edenlerin, sağlık hizmetlerinin gereği olarak verileri işlenebilecek.

Acil haller haricinde haftada 40 saatten az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenen kıstaslar çerçevesinde ilgili aile hekiminin talebi ve o yerin sağlık idaresince onaylanan çalışma saatleri içinde yerine getirilecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı veya Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu kararı ile burs verilen uluslararası öğrenciler bursluluk statülerinin devam ettiği sürelerde genel sağlık sigortalısı sayılacak. Genel sağlık sigortası primleri, belirlenen prime esas kazanç alt sınırının yüzde 4'ü olacak.

Genel Sağlık Sigortası'na (GSS) ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifine göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek.

Sigortalılığı 31 Aralık 2008 (dahil) tarihinden önce başlayan, hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sigortalılardan çalışma gücü kayıp oranı yüzde 40 ila yüzde 49 olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4 bin 100 gün prim ödemeleri, yüzde 50 ila yüzde 59 olanlar ise 16 yıl sigortalılık süresi ve 3 bin 700 gün prim ödemeleri şartıyla yaşlılık aylığından yararlanacak.

Yeni düzenleme ile birlikte önceden 15 TL olarak ödenen katılım payı, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için 20 lira olacak.