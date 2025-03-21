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Yunanistan kapıda vizeyi uzattı, listeye 2 ada daha eklendi

Yunanistan kapıda vizeyi uzattı, listeye 2 ada daha eklendi
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Yunanistan, 10 adayı ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına kapıda vize uygulamasını 1 yıl uzatırken, listeye 2 ada daha ekledi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Yunanistan, Türk vatandaşlarına 10 ada için başlattığı kapıda vize uygulamasının süresini 1 yıl daha uzattı. Uygulamanın uzatılmasının Avrupa Komisyonu'nun onayına sunulacağı, daha sonra sürenin resmen Nisan 2026'ya kadar uzatılacağı belirtildi.

Ayrıca başlangıçta 10 adadan oluşan listenin Patmos ve Semadirek adalarını da kapsayacak şekilde genişletileceği ifade edildi.

Komisyonun, söz konusu planın 1 yıldır başarıyla uygulanmasını memnuniyetle karşıladığı ve iki halk arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik olumlu katkısını takdir ettiği aktarıldı.

10 adaya kapıda vize uygulaması

Mart 2024'te uygulamaya konulan düzenlemeyle bugüne kadar Türk vatandaşlarına Rodos, Kos, Sisam, Midilli, Sakız, Leros (İleryoz), Simi, Limni, Kalimnos ve Meis adaları için 100 binden fazla vize verildi.

İHA

Etiketler Yunanistan  türk vatandaşı kapıda vize
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