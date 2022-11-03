Yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretine okkalı zam

Yurt dışından getirilen telefonlar için ödenen harçlara yeni yıla büyük zam geliyor.

2023 gelmeden zam haberleri geldi. Yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretlerine yeni yılda büyük zam bekleniyor.

Akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi yurtdışından bu cihazları getirtmeyi tercih ediyor. Her yıl 'yurt dışından gelen telefon kullanım izin harcı' zamlanıyorken 2023 yılında kullanıcıların ödemesi gereken ücret belli oldu.

YURT DIŞINDAN GELEN TELEFONLARDAN ARTIK 6 BİN 90 TL ALINACAK

Dünya Gazetesi'nin yayınladığı rakamlara göre 2021 yılında 2 bin 6 TL olan harç ücreti 2022 yılına gelindiğinde 2 bin 732 TL oldu. 2023 yılında ise bu rakam tam 6 bin 90 TL'ye kadar çıkartıldı. Söz konusu harç bedeli, pek çok akıllı telefonun ham ücretinden daha yüksek.

Açıklanan harç ücretlerinin ardından sosyal medyada paylaşımların sayısı da arttı. Kullanıcılar yeni açıklanan ücretin oldukça yüksek olduğunu yazdı.

IMEI kayıt ücreti, her yıl güncelleniyor ve yurtdışından satın alınan cihazları kapsıyor.