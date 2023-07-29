Zam alamayan emeklilerin neden zamsız kaldığı ortaya çıktı

Sosyal Politika Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik "Sıfır zam alan emekliler, işte sıfır zam alma sebebiniz" diyerek Temmuz ayında zam alamayan emeklilere seslendi.

AK Parti iktidarının "müjde, müjde" diyerek duyurduğu emekliye zam çok sayıda emekliyi zamsız bıraktı... Zamsız kalan emeklilerin neden zam alamadığı ise sonradan ortaya çıktı.

TBMM Genel Kurulu'nda, emekli aylıklarında artış öngören düzenleme, muhalefetin en düşük aylığın asgari ücret düzeyinde olması önerisine karşı AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile yüzde 25 olarak kabul edildi.

Böylece, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri, yılın 6 ayı için enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 25 zam aldı. Ancak zam ayında zamsız kalan emekliler iktidarın "kök maaş" hesabına takıldı.

Emekli maaşlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sosyal Politika Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik zamsız kalan emeklilerin neden zam alamadığını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "Rasyonel politikaların meyvelerini vermeye devam ettiğine" dair açıklamasını alıntılayarak "Sıfır zam alan emekliler, işte sıfır zam alma sebebiniz" diyerek açıkladı.

Çünkü... Emekli aylıklarıyla ilgili maddede herhangi bir değişiklik yapılmadığı için kök aylığı 7 bin 500 TL'nin altında kalan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yine aynı maaşı almaya devam edecek.

Örneğin; martta en düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılırken kök aylıklara herhangi bir zam yapılmamıştı. Yani emeklilerin kök aylıkları değişmeden, yalnızca 5 bin 500 liraya 2 bin TL'lik Hazine desteği verilip, 7 bin 500 liraya çıkması sağlanmıştı.

Dolayısıyla şu an yapılan yüzde 25'lik zam, kök aylıklara yapılmış oldu. Yani yüzde 25 artış sonrası kök aylığı 7 bin 500 TL'nin altında olan emekliler, yine 7 bin 500 TL aylık almaya devam edecek. 6 bin 300 TL kök aylığı olan bir emekli ise 7 bin 875 TL; yani yalnızca 375 TL zam almış oldu.

İşte Sosyal Politika Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik'in o paylaşımı: