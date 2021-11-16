Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan olay açıklama: Zam aralığı...

Kur ve enflasyona bağlı olarak son zamanlarda birçok ürüne zam geldi. Konuyu değerlendiren Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Tınastepe, zam aralığının 3 aydan bir aya indiğini belirtip vatandaşlara uyarıda bulundu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun ekim ayına ilişkin faiz kararının ardından dolar/ TL kuru sıçrama yapınca vatandaşlar gıdadan, teknoloji ve tekstile kadar dolar endeksli birçok ürünün fiyatının artmasından dolayı şikayetçi olmaya başladı. Başta enerji, gıda ve teknoloji sektörü olmak üzere birçok sektördeki fiyat artışları vatandaşın cebine yansırken, Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe'den vatandaşları uyaran çarpıcı bir açıklama geldi.

"İMKÂNI OLAN ALSIN"

Sözcü’den Sayime Başçı’ya konuşan Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe, gıda dışındaki pek çok kategoride sektör oyuncularının rafa koyacak ürün bulmakta zorlanmaya başladığını ve kısmen de olsa boş raf görüntülerinin gündeme gelebileceğini belirterek, tüketicinin eğer imkanı var ise şimdi alıma geçmesini tavsiye ederek, “imkânıları varsa şimdi alsınlar, gelecek 4-6 ay arası çok ciddi tedarik problemi yaşanacak” dedi.



AKARYAKIT FİYATLARINA PEŞ PEŞE ZAM

Merkez Bankasının faiz kararını 200 baz puan indirmesinin ardından akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam geldi.

Neredeyse her hafta benzin, oto gaz ya da motorin zamlarına ilişkin EPGİS'ten açıklama gelmeye başladı.

EPGİS en son dün yaptığı açıklamada, 2 Kasım'daki zammın ardından oto gaz fiyatının 25 kuruş daha artırıldığını açıkladı.



GIDA FİYATLARI YEMEK SEKTÖRÜNÜN BELİNİ BÜKTÜ

Gıda fiyatlarındaki hızlı yükselişin önüne geçilemezken, ana hammaddesi gıda olan hazır yemek sektörü, girdiği büyük açmazın içinden çıkmaya çalışıyor.

İHA'da yer alan habere göre, Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, bütün dünyada ve Türkiye’de adeta uçuşa geçen gıda fiyatlarının, hazır yemek sanayisinin belini büktüğünü söyledi. Yaptığı açıklamada gıda fiyatlarındaki yükselişin sebepleri ve sektöre yansımalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Dönmez, “Gıda fiyatlarının önlenemez yükselişi, hazır yemek sektörünü derinden etkiledi. Buna ilave olarak genel gider kalemlerimiz arasında yer alan akaryakıt, ambalaj ve enerji maliyetlerimiz de sürekli artıyor.Şu anda hazır yemek sektörüçok büyük bir açmazın içine girdi. Gerekli önleri almak zorundayız. Aksi halde sektörümüzdeki firmalar kapılarına kilit vuracak” dedi.



TEKSTİL SEKTÖRÜ

47 ülkede 1047 mağazası bulunan İstanbul merkezli mağazalar zinciri LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, geçtiğimiz günlerde Bloomberg HT’ye açıklama yaparak, pamuk fiyatının bir yılda 65 sentten 1,05 dolara çıktığına işaret ederek, tekstil ürünlerinin de fiyatlarının artabileceğini belirtmişti.

Küçük, “Pamuk fiyatlarında beklenmedik bir artış oldu. Geçen sene olan pamuk, bu sene 1,05 doları buldu. Dolar bazında yaklaşık yüzde 80 bir artış var. Böyle giderse bu durum giyim enflasyonunu olumsuz etkileyecektir” dedi.



OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Koronavirüs salgınıyla başlayan çip krizi birçok otomotiv devinin dönem dönem ara vererek üretim durdurmasına neden olmuştu. Çip tedarik sorunu nedeniyle hala devam eden soruna ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Farplas Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu, çip maliyetinin 10 katı artarak 300 dolardan 3 bin dolara çıktığını belirtti.

Öte yandan dolar kurunun artmasıyla birlikte bu fiyatın Türkiye'de sıfır otomobil fiyatlarına zamlı olarak yansıması öngörülüyor.