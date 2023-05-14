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''Bekara ev yok''a ceza yağdı! Ev sahibi, emlakçı, internet sitesi...

''Bekara ev yok''a ceza yağdı! Ev sahibi, emlakçı, internet sitesi...
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Fahiş rakamlara yükselen kira fiyatları bir türlü dizginlenemezken "bekâra ev yok" diyen ev sahibi, emlakçı ve ilanı yayınlayan ünlü internet sitesine para cezası yağdı.

Yargıdaki kira anlaşmazlıkları başvuruları rekor artış gösterirken, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu (TİHEK) kirayla ilgili son derece çarpıcı yeni bir karara daha imza attı.

Hürriyet’te yer alan habere göre Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu, 'Bekâra ev yok' diyen ev sahibi ve emlakçıya 10’ar bin lira idari para cezası kesti.

Öte yandan ilanı yayınlayan ünlü bir internet sitesinin 'Medeni hal temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine' karar verilerek 89 bin 571 TL idari para cezası verildi.

(Kaynak)

Etiketler bekara ev yok bekar ilan ceza emlak kiralık
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