Beylikdüzü’nden değil Miami’den ev alın

Türkiye’de mütevazi bir ev satın almak için bile yaklaşık 500 bin TL bütçe ayırmak gerekiyor. Oysa ABD’de Florida eyaletinin en büyük kenti Miami’de aynı fiyata Atlas okyanusunun kıyısında ev sahibi olabilirsiniz.



Bu aşamada yapmanız gereken ABD’de “lisansı” bulunan bir kurum ya da kişiye başvurmak. Florida Yatırım Danışmanı Ayşen Shelly Kutluay birikimini Miami’de değerlendirmek isteyen Türk yatırımcıların sorularını İstanbul’da düzenlediği seminer ve özel görüşmelerle yanıtlıyor.



19 yıldır ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan ticari ve konut yatırım danışmanı Ayşen Shelly Kutluay 24-29 Mayıs tarihleri arasında İstanbul The Plaza Hotel’de yatırımcılarla biraraya geliyor.



Küçük gruplarla ve birebir görüşmeler gerçekleştirerek yatırımcılara Miami’de ev satın alabilmek için gereken bilgileri paylaşan Ayşen Shelly Kutluay’a aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.





Ayşen Shelly Kutluay Ticari ve Konut Yatırım Danışmanı

GSM ( Türkiye ) : 0 544 512 0954

GSM ( Amerika ) : 001-954-448-5542

E-Posta: shellykutluay@aol.com

Ayşen Shelly Kutluay kimdir ?



Ankara doğumlu olan Ayşen Shelly Kutluay Yükseliş Koleji ve Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’ndan mezun olduktan sonra sırasıyla İstanbul Genel Sigorta Pazarlama Müdürlüğü, Magdeburger Sigorta Genel Müdür Muavinliği ve Ege Sigorta Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Ayşen Shelly Kutluay 1997 yılında Florida'ya yerleşti.



Önce Florida Real Estate daha sonra da Mortgage Broker Lisanslarına sahip olan Ayşen Shelly Kutluay birçok Türk ve yabancı müşterinin Florida'dan emlak alım ve satımlarında ve kiralamalarında, çocuklarının okullara yerleştirilmelerine kadar danışmanlık hizmeti verdi.



2009 yılında İstanbul'da da ofis açan Ayşen Shelly Kutluay son 8 senedir Türkiye'deki yatırımcılara hizmet vermektedir.



Ayşen Shelly Kutluay ayrıca Florida’nın güneyinde 19 yılı aşkın tecrübesi ile ticari ve konut emlak yatırım ve mortgage danışmanlığı, ayrıca ücretsiz “re-location”, gayrimankul yönetimi ve diğer danışmanlık hizmetlerini vermektedir.