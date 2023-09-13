İstanbul'da 7 bin TL istenen kiralık ev ilanı ''pes'' dedirtti

Artık tamamen bir barınma krizine dönüşen fahiş kira sorununda İstanbul Kağıthane'deki bu kiralık evin ilanını görenler ne diyeceğini bilemedi.

Artan kira fiyatları nedeniyle barınma krizinin yaşandığı İstanbul’da harabe bir evin 7 bin TL’ye ilana verilmesi tepki topladı.

Konut kiralarının fahiş seviyelere yükseldiği İstanbul’da “mağaradan bozma” 70 metrekarelik eve istenen kira sosyal medyada tepki topladı, ilan yayından kaldırıldı. İlanda İstanbul’un Kağıthane ilçesinde olduğu belirtilen evin oldukça eski, rutubetli ve hasarlı olduğu görüldü.