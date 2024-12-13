Kentsel dönüşümde rezerv yapı alanlarında teminat oranları düşürüldü

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamalarında şirketlerin ödeyeceği zorunlu teminat oranı yüzde 10'dan yüzde 6'ya düşürüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

Yönetmeliğine göre, riskli ve rezerv yapı alanlarında kentsel dönüşüm uygulamaları yürütecek gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerince Bakanlığa mevcut imar planı veya teklif imar planına göre hesap edilecek yapı inşaat alanı üzerinden ödeme zorunluluğu olan teminat oranında değişikliğe gidildi.

Halen yürürlükte yüzde 10 olarak uygulanan teminat oranı yüzde 6'ya düşürüldü.

Kentsel dönüşümde teminat oranı nedir?

Riskli yapının bulunduğu parsellerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerince uygulamada bulunuluyor ise, yapım işini üstlenen yapı müteahhidince yapı ruhsatı alınmadan önce yapı yaklaşık maliyet bedelinin yüzde 6'sı kadar teminatın verilmesi zorunluluğu bulunuyor.

Zorunluluk bulunmayan haller

Tek parselde bir bodrum katı dışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda parsel maliki kendi yapısını inşa ediyorsa, inşaat tamamlanmadan üçüncü şahıslara satış yapılmaması ve bu konuda tapu kaydına belirtme konulması şartıyla, yapı ruhsatı alınması safhasında yapı yaklaşık maliyet bedelinin yüzde 6'sı kadar teminat verilmesi mecburiyeti aranmıyor.