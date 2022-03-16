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Konut fiyatlarında rekor artış

Konut fiyatlarında rekor artış

Merkez Bankası, ocak ayı konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre konut fiyat endeksi, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 77,4, reel olarak ise yüzde 21,2 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayı konut fiyat endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 13,1 oranında artarak 279,7 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 21,2 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 14,1, 12,5 ve 13,6 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 83,5, 73,5 ve 73,1 oranlarında artış gösterdi.

İHA

Etiketler konut fiyat endeksi merkez bankası
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