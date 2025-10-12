  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emlak
  Konut kiralarından stopaj kesintisi yapılacak mı? Resmi açıklama geldi

Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına dair haberleri yalanladı.

Meclis'e sunulacak yasa teklifi ile konut kiralarına da yüzde 20 oranında stopaj zorunluluğu getirileceği iddia edildi. Ev sahiplerinin, elde edecekleri yıllık kira gelirinin 47 bin lirayı aşan kısmı için yüzde 20 oranında vergi ödeyeceği öne sürülmüştü. 

BAKANLIK YALANLADI

Gündem olan iddiaya Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ''Bugün bazı basın yayın organlarında, mesken kiralarından yüzde 20 oranında stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır" denildi.

 

