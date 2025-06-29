Konut ve arsa piyasasının bir bileni Mert Başaran'dan dikkat çeken yatırım tavsiyesi

Türkiye'de özellikle konut, iş yeri ve arsa gibi gayrimenkul yatırımları için yaptığı açıklamalar ve verdiği tavsiyelerle gündem olan Mert Başaran bu sefer de katıldığı canlı yayında icradan satılan arsalarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ekol TV'nin canlı yayın konuğu olan gayrimenkul yatırımı uzmanı Mert Başaran, bir izleyiciden gelen soruyu yanıtlarken dikkat çeken ifadeler kullandı.

Canlı yayında Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova'nın konuğu olan Mert Başaran bir izleyiciden gelen "5 para etmez, kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerden bir dönüm yer icradan alınır mı? Vade 15 - 20 yıl " sorusuna yanıt verdi.

Mert Başaran bu soru üzerinden dikkat çeken bir yatırım tavsiyesinde bulundu. İşte Mert Başaran'ın canlı yayındaki o yanıtı:

"Şöyle; 5 para etmez bir yeri... Bakın şöyle söyleyeyim; takla atmış, yürüyemeyen, tekerleği olmayan, kapıları olmayan, dünyada bir İtalyan markası vardır, çok pahalı bir araba markası var, hani böyle herkesin hayali, o arabayı eğer 50 bin TL'ye alıyorsanız o halde, para kazanırsınız, çünkü onun sırf direksiyonu bile 100 bin TL eder. Ama onu o halde 5 milyon TL'ye alırsanız para kazanmazsınız.

Şimdi aynı şekilde kuş uçmaz, kervan geçmez yeri bana 20 bin TL'ye bulursanız hemen alın derim. Kuş uçmaz kervan geçmez yeri 2 milyon TL'ye alırsanız çılgın mısınız derim. Bir şeyi alırken ucuzsa eğer kuş uçmasa da para kazanırsınız. 10 yıl beklemenize bile gerek yok. Yarın sabah alırsanız kazanırsınız. Bugün metrekaresi herhangi bir Türkiye coğrafyasında bir yeri 5 liraya, dağın böyle en tepe noktasında bile, 5 liraya alırsanız yarın orayı 10 liraya hemen satabilirsiniz, 8 liraya satabilirsiniz. Ucuz aldığın sürece sorun yok. Alış fiyatınız önemli"