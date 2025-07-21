Mert Başaran 500 bin TL'si olanların bile nasıl ev sahibi yapacak yöntemi açıkladı

Türkiye'de özellikle konut, iş yeri ve arsa gibi gayrimenkul yatırımları için yaptığı açıklamalar ve verdiği tavsiyelerle gündem olan Mert Başaran bu sefer de Türkiye'de herkesin konut sahibi olabileceğini savunduğu satın alma sistemini açıkladı.

Yıllar önce yaptığı ''Dolar almak enayiliktir" açıklamasıyla dikkat çeken, özellikle gayrimenkul konusunda Türkiye'nin sayılı yatırım uzmanı arasında yer alan Mert Başaran

Türkiye'de her geçen gün artan ekonomik dar boğaz, yüksek enflasyon ve geçim derdi "orta direği" yok ederken ister konut, ister iş yeri, ister arsa olsun gayrimenkul yatırımı için hem küçük hem de büyük yatırımcılar sürekli bir "fırsat" bekliyor.

Türkiye'de her geçen gün artan konut fiyatları, gelir adaletsizliği ve yüksek enflasyon nedeniyle barınma krizi git gide büyürken ünlü emlak ve yatırım uzmanı Mert Başaran her gelir grubundan vatandaşı konut sahibi olacağını öngördüğü sistemi açıkladı.

Türkiye'de "yatırım" ve "ekonomi" deyince akla gelen ilk isimler olan ünlü yatırım danışmanı Mert Başaran kendi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, taksi sahibi olmak isteyenlerin başvurduğu "pijon parası" yöntemini örnek gösterdi.

Devletin atması gereken bir adım olduğunu belirten Mert Başaran verdiği örnekte 500 bin TL'si olan bir vatandaşın 2,5 milyon TL değerindeki bir konutu nasıl alabileceğini anlattı.

İşte Mert Başaran'ın o açıklamaları:

"Barınma sorunu çözülmesi için acilen devlet garantisi ile paylı mülkiyet sistemi gelmeli. Örnek 500.000 tl param var 2.5 milyonluk evin % 20 sini alacaksın sonra borsada pay satılacak sen paran oldukça o paydan alacaksın 2.5 milyon olunca tamamlayıp 1 tam evin olacak. Bunu taksiciler yıllar önce kesfetti çalışan taksici parası ile 1/16 sini alıyor buna bijon diyorlar zamanla biriktirkip önce çeyrek sonra yarım sonra tam taksi sahibi oluyorlar. Danaya girer gibi eve giriyoruz şuanda arkadaşlarla bunu resmi sisteme dökmek lazım."