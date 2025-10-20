Tam 7 ilde yüzlerce konut ve iş yeri %25 peşinat ve 60 ay vadeyle satışta

  1. Anasayfa
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 7 ildeki 319 konut ve 197 iş yerini %25 peşinat ve 60 ay vadeyle konut satışa çıkardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelinde gayrimenkul satışına hazırlanıyor.

7 ilde bulunan 319 farklı konut ve 197 iş yeri müzayede yöntemiyle yatırımcılara sunulacak.

Konut ve iş yerlerine sahip olmak isteyen kişiler yüzde 25 peşinat verdikten sonra kalan tutarı 60 ay vadede ödeyebilecek.

Peşin alımlarda ise ilgili gayrimenkul bedeline yüzde 20 indirim yapılacak.

Açık artırmalar 30-31 Ekim tarihlerinde saat 10.30'da Ankara İlbank Sosyal Tesisleri, İstanbul TOKİ Hizmet Binası, Bingöl Belediyesi Konferans Salonu ve Mardin Yay Grand Otel’de yapılacak.

İnternet üzerinden de teklif verilebilecek olan açık artırma toplantısına katılacak gerçek veya tüzel kişilerin toplantı öncesinde Emlak Yönetim'in ilgili banka hesabına katılım teminatı tutarını yatırması gerekecek.

Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım teminatı olarak toplantı öncesinde EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Ticaret A.Ş’nin Halk Bankası Halkalı Şubesi (TR25 0001 2009 8780 0010 2623 29) hesabına talip oldukları her taşınmaz için;

- Muhammen bedeli 1.999.999 TL ye kadar olan gayrimenkullerde 100.000 TL, 

- Muhammen bedeli 2.000.000 TL ile 2.999.999TL’ye kadar olan gayrimenkullerde 200.000 TL,

- Muhammen bedeli 3.000.000 ile 4.999.999 TL’ye kadar olan gayrimenkullerde 400.000 TL,

- Muhammen bedeli 5.000.000 ile 7.999.999 TL’ye kadar olan gayrimenkullerde 800.000 TL, 

- Muhammen bedeli 8.000.000 ile 29.999.999 TL’ye kadar olan gayrimenkullerde 1.600.000 TL,  

- Muhammen bedeli 30.000.000 ve üstü gayrimenkullerde 3.200.000 TL ödemeleri gerekecek.  

