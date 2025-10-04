  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emlak
  4. ''Tapuda 65 yaş krizi'' iddiaları için resmi açıklama geldi

''Tapuda 65 yaş krizi'' iddiaları için resmi açıklama geldi

''Tapuda 65 yaş krizi'' iddiaları için resmi açıklama geldi
Güncelleme:

Taşınmaz devir işlemlerinde 65 yaş üzeri vatandaşlardan sağlık raporu talep edilmesi nedeniyle işlemlerin aksadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sağlık raporu talebi yüzünden tapu işlemlerinin aksadığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı bildirildi. Sağlık raporunun yalnızca 'fiil ehliyetine' ilişkin şüphe durumunda talep edildiği ve herhangi bir yaş zorunluluğu bulunmadığı vurgulandı. 01-02 Ekim tarihlerinde Türkiye genelinde tapu işlemi yapan 65 yaş üstü vatandaş sayısının 9 bin 224 olduğu, bu vatandaşlardan da yalnızca 196'sının işleminin sağlık raporu ile yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Tapu müdürlüklerimiz, vatandaş memnuniyeti ve tapu sicilinin güvenliği ilkeleri doğrultusunda, işlemleri daha hızlı, daha güvenli ve daha şeffaf şekilde yürütmeye devam etmektedir" denildi. 

Taşınmaz devir işlemlerinde 65 yaş üzeri vatandaşlardan sağlık raporu talep edilmesi nedeniyle işlemlerin aksadağı iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

DHA

text-ad
Etiketler tapu dairesi 65 yaş sağlık raporu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili Tayyar'dan referandum ve erken seçim bombası AK Partili Tayyar'dan referandum ve erken seçim bombası Can Holding'in patronu ''devlet büyüklerini'' işaret etti! Olay olacak ifade Can Holding'in patronu ''devlet büyüklerini'' işaret etti! Olay olacak ifade Karadeniz fena coştu; balıkçı teknesinde yürekler ağza geldi Karadeniz fena coştu; balıkçı teknesinde yürekler ağza geldi Evin seramiği bomba gibi patladı; bina tahliye edildi Evin seramiği bomba gibi patladı; bina tahliye edildi Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih değişti Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih değişti Bol yağışlı bir haftaya hazır olun! Sağanak ve fırtına kapıda Bol yağışlı bir haftaya hazır olun! Sağanak ve fırtına kapıda İnternetten evini satmak isterken 100 bin lira ceza yedi İnternetten evini satmak isterken 100 bin lira ceza yedi İstanbul'un yağmur hasreti sona erdi! Sokaklar göle döndü İstanbul'un yağmur hasreti sona erdi! Sokaklar göle döndü HGS ve kargo dolandırıcılarından 900 milyon TL'lik vurgun HGS ve kargo dolandırıcılarından 900 milyon TL'lik vurgun Rezidans inşaatında devrilen vinç yurt binasına çarptı! Rezidans inşaatında devrilen vinç yurt binasına çarptı!
Avutkatlığa geri dönen Ebru Polat'ın adliye kombini olay oldu Avutkatlığa geri dönen Ebru Polat'ın adliye kombini olay oldu Türkiye'nin yüksek güçlü lazer sistemi IŞIK testi geçti! Türkiye'nin yüksek güçlü lazer sistemi IŞIK testi geçti! Yeni bir ittifak mı doğuyor? Erbakan o fotoğraf için sessizliğini bozdu Yeni bir ittifak mı doğuyor? Erbakan o fotoğraf için sessizliğini bozdu Kocaeli'de kimya fabrikasında patlama: Can kayıpları var Kocaeli'de kimya fabrikasında patlama: Can kayıpları var Bu tesiste para geçmiyor! Yemek de bedava, ata binmek de... Bu tesiste para geçmiyor! Yemek de bedava, ata binmek de... DEM Parti, bebek katili Öcalan'ın mesajını açıkladı DEM Parti, bebek katili Öcalan'ın mesajını açıkladı ''Camide cinsel ilişki'' iddiasıyla kız kardeşine kaynar suyla işkence etti! ''Camide cinsel ilişki'' iddiasıyla kız kardeşine kaynar suyla işkence etti! ''Şimdi bunun hesabı yargımız tarafından sorulmasın mı?'' ''Şimdi bunun hesabı yargımız tarafından sorulmasın mı?'' Bakanlıktan servis şoförünü öldürüp gömen DEAŞ'lı aile için yeni açıklama Bakanlıktan servis şoförünü öldürüp gömen DEAŞ'lı aile için yeni açıklama