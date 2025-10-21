  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emlak
  4. ''TOKİ'den kiralık ev ve işyeri''nin detayları belli oldu

''TOKİ'den kiralık ev ve işyeri''nin detayları belli oldu

''TOKİ'den kiralık ev ve işyeri''nin detayları belli oldu
Güncelleme:

AK Parti iktidarının Türkiye'de fahiş fiyattan çıkıp barınma krizine dönüşen kiralık konut ve iş yeri krizini aşabilmek için attığı adımda TOKİ’ye kiralık konut üretme yetkisi verilecek...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde detaylarını açıklaması beklenen yeni konut projesi kapsamında, Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) kiralık konut üretme yetkisi verilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, AK Parti Grubu yasal düzenleme hazırlıklarına başladı. Üzerinde çalışılan taslakta TOKİ’nin konut kiralama yetkisine sahip olması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, fahiş kira artışlarını dengelemek ve vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir model üzerinde çalışıldığını belirtmişti. Buna göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ ilk kez kiralık sosyal konut projesi hayata geçirecek.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, detayları kısa süre içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak proje için AK Parti TBMM Grubu da eş zamanlı olarak yasal düzenleme çalışmalarını başlattı.

Parti kurmayları, mevcut yasada TOKİ’nin konut kiralama yetkisi bulunmadığına dikkat çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Şu anda TOKİ yalnızca konut yapıp satabiliyor. Ancak kiralama yapabilmesi için mevzuatta değişiklik yapılması gerekiyor. Bu nedenle yasal zeminin oluşturulması şart.”
İlk etapta İstanbul’da uygulanacak

Hükûmetin, 2028 yılına kadar 500 bin sosyal konut üretme hedefi doğrultusunda başlatacağı proje kapsamında, kiralık konut uygulaması ilk olarak İstanbul’da devreye alınacak. Daha sonra bu modelin diğer büyükşehirlerde de yaygınlaştırılması planlanıyor.

Yeni sistemde devlet, ev sahibi konumunda olacak. TOKİ’ye kiralama yetkisi verilmesiyle birlikte, bu alanda yeni bir mekanizma oluşturulacak. Her sosyal konut projesinde, kiralık konutlara özel bir kontenjan ayrılacak ve bu daireler satışa sunulmayacak.

Projenin ilk etabında, İstanbul’da 10 binden fazla kiralık konutun inşa edilmesi planlanıyor. Kiracılar kura sistemiyle belirlenecek. Uygulamada emekliler, engelliler, şehit ve gazi aileleri, yeni evlenecek gençler ve üç çocuklu aileler öncelikli olacak.

 

Al Jazeera Türk

text-ad
Etiketler TOKİ kiralık konut toki'den kiralık konut toki'den kiralık kiralık konut üretme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Otomobil fiyatlarına yüzde 35'e varan indirim yolda: İşte o markalar... Otomobil fiyatlarına yüzde 35'e varan indirim yolda: İşte o markalar... Çifte seçim sandığı için dikkat çeken iddia: ''Patron'un kararı net, seçim 20 ay sonra'' Çifte seçim sandığı için dikkat çeken iddia: ''Patron'un kararı net, seçim 20 ay sonra'' Balıkesir'deki peş peşe cinayetlerde düğüm çözüldü: Katil de cinayetlerin sebebi de belli oldu! Balıkesir'deki peş peşe cinayetlerde düğüm çözüldü: Katil de cinayetlerin sebebi de belli oldu! YÖK'ten tarihi karar: Lisans eğitiminin süresi değişiyor YÖK'ten tarihi karar: Lisans eğitiminin süresi değişiyor Meteoroloji'den sel alarmı: 9 il için sarı kodlu uyarı geldi Meteoroloji'den sel alarmı: 9 il için sarı kodlu uyarı geldi Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak dev projede sona doğru Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak dev projede sona doğru Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu sunucu aşkıyla dünyaevine girdi Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu sunucu aşkıyla dünyaevine girdi Türkiye'de bir sektör daha iflas bayrağını asmak üzere: Erdoğan'a böyle seslendiler! Türkiye'de bir sektör daha iflas bayrağını asmak üzere: Erdoğan'a böyle seslendiler! 12 bin yıllık Çayönü Tepesi'nde eşi benzeri olmayan keşif! 12 bin yıllık Çayönü Tepesi'nde eşi benzeri olmayan keşif! ''Hızır aleyhisselamın kardeşiyim'' diyen üfürükçüden Müge Anlı'da olay açıklamalar ''Hızır aleyhisselamın kardeşiyim'' diyen üfürükçüden Müge Anlı'da olay açıklamalar
Cezayı görünce soluğu mahkemede aldı... Trafik cezaları için emsal karar! Cezayı görünce soluğu mahkemede aldı... Trafik cezaları için emsal karar! Japon deprem uzmanı ''400 yıldır enerji biriken'' bölgeyi uyardı Japon deprem uzmanı ''400 yıldır enerji biriken'' bölgeyi uyardı Bir haftardır her yerde aranan genç kız ortaya çıktı Bir haftardır her yerde aranan genç kız ortaya çıktı Türkiye'de il olması beklenen 19 ilçe belli oldu Türkiye'de il olması beklenen 19 ilçe belli oldu İzmir'de dehşet evi: Oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı İzmir'de dehşet evi: Oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı Depoları doldurmayın! Akaryakıta indirim geliyor Depoları doldurmayın! Akaryakıta indirim geliyor Erdoğan'a olay sözler! CHP'li Ali Mahir Başarır'a hem soruşturma hem tazminat davası Erdoğan'a olay sözler! CHP'li Ali Mahir Başarır'a hem soruşturma hem tazminat davası Minguzzi'nin katillerinin cezası belli oldu! Beraat kararını duyan anne fenalaştı Minguzzi'nin katillerinin cezası belli oldu! Beraat kararını duyan anne fenalaştı 50 yaşında merdiven dayayan ünlü ismin değişimi herkesi şaşırttı 50 yaşında merdiven dayayan ünlü ismin değişimi herkesi şaşırttı Sağlık Bakanlığı binlerce personel alacak: Kadro ve branş dağılımı belli oldu Sağlık Bakanlığı binlerce personel alacak: Kadro ve branş dağılımı belli oldu