''TOKİ'den kiralık ev ve işyeri''nin detayları belli oldu

AK Parti iktidarının Türkiye'de fahiş fiyattan çıkıp barınma krizine dönüşen kiralık konut ve iş yeri krizini aşabilmek için attığı adımda TOKİ’ye kiralık konut üretme yetkisi verilecek...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde detaylarını açıklaması beklenen yeni konut projesi kapsamında, Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) kiralık konut üretme yetkisi verilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, AK Parti Grubu yasal düzenleme hazırlıklarına başladı. Üzerinde çalışılan taslakta TOKİ’nin konut kiralama yetkisine sahip olması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, fahiş kira artışlarını dengelemek ve vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir model üzerinde çalışıldığını belirtmişti. Buna göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ ilk kez kiralık sosyal konut projesi hayata geçirecek.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, detayları kısa süre içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak proje için AK Parti TBMM Grubu da eş zamanlı olarak yasal düzenleme çalışmalarını başlattı.

Parti kurmayları, mevcut yasada TOKİ’nin konut kiralama yetkisi bulunmadığına dikkat çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Şu anda TOKİ yalnızca konut yapıp satabiliyor. Ancak kiralama yapabilmesi için mevzuatta değişiklik yapılması gerekiyor. Bu nedenle yasal zeminin oluşturulması şart.”

İlk etapta İstanbul’da uygulanacak

Hükûmetin, 2028 yılına kadar 500 bin sosyal konut üretme hedefi doğrultusunda başlatacağı proje kapsamında, kiralık konut uygulaması ilk olarak İstanbul’da devreye alınacak. Daha sonra bu modelin diğer büyükşehirlerde de yaygınlaştırılması planlanıyor.

Yeni sistemde devlet, ev sahibi konumunda olacak. TOKİ’ye kiralama yetkisi verilmesiyle birlikte, bu alanda yeni bir mekanizma oluşturulacak. Her sosyal konut projesinde, kiralık konutlara özel bir kontenjan ayrılacak ve bu daireler satışa sunulmayacak.

Projenin ilk etabında, İstanbul’da 10 binden fazla kiralık konutun inşa edilmesi planlanıyor. Kiracılar kura sistemiyle belirlenecek. Uygulamada emekliler, engelliler, şehit ve gazi aileleri, yeni evlenecek gençler ve üç çocuklu aileler öncelikli olacak.

Al Jazeera Türk