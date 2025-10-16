  1. Anasayfa
Türkiye'de il il konut fiyatlarındaki değişim ortaya çıktı

Türkiye'de il il konut fiyatlarındaki değişim ortaya çıktı


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Konut Fiyat Endeksi (KFE) eylül ayında yıllık bazda yüzde 32,2 artış kaydederken Ankara, İstanbul ve İzmir'deki konut fiyatlarının değişimi de belli oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Eylül 2025 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100), eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak 195,7 oldu.

Eylülde yıllık bazda yüzde 32,2 artan konut fiyatları, reel olarak yüzde 0,8 azalış kaydetti.

Üç büyük ilde fiyat değişimleri

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında eylül ayında bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 1,5, Ankara'da yüzde 2,3 ve İzmir'de yüzde 2,9 oranında artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 30,7, Ankara'da yüzde 41,1, İzmir'de yüzde 34,4 yükseliş kaydetti.

