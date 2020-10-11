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  3. 11 Ekim 2020 15:30

''Sniper gazi'', 10 metreden toplu iğneyi vuruyor

Kars'ın Kağızman ilçesinde düzenlenen operasyonda zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 parmağını kaybeden özel harekat polisi keskin nişancı 3 çocuk babası Furkan Düzenli (36), 7 ameliyat sonrası görevine döndü. Binlerce polis adayına atış eğitimi veren Furkan Düzenli, 2018'de emekli olduktan sonra 'aşkım' dediği silahını bırakmadı.

''Sniper gazi'', 10 metreden toplu iğneyi vuruyor

Polisliğe olan sevgisi ve silahlara olan tutkusu nedeniyle 2004 yılında polis okulunda eğitime başlayan Furkan Düzenli, 2006'da mesleğe başladı. Bir süre sonra özel harekatı seçen Düzenli, keskin nişancılığıyla öne çıktı. 

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''Sniper gazi'', 10 metreden toplu iğneyi vuruyor

Düzenli, terörle mücadele kapsamında sürdürülen onlarca operasyonda görev aldı. 2 bin 400 metreden attığını vuran Düzenli, 2012 yılında Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Çemçe kırsalında pusuya düşen askerlere yardım etmek için takviye özel harekat kuvvetlerinin içinde yer aldı. 

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''Sniper gazi'', 10 metreden toplu iğneyi vuruyor

Yaralı askerleri pusuya düştükleri yerden kurtarma çalışmaları devam ederken, üzerinde bulunduğu zırlı araç devrilen Düzenli, kapıya sıkıştırdığı baş parmağı dışındaki, 4 parmağını kaybetti. 4 askerin yaralandığı olay sonrası Kars'a götürülerek ilk tedavisi yapılan Düzenli, yaklaşık 1 yılda parmaklarından 7 kez ameliyat oldu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Düzenli'nin dikilen parmakları tutmadı ve kesilmek zorunda kaldı.

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''Sniper gazi'', 10 metreden toplu iğneyi vuruyor

ATIŞ DERSLERİ VERDİ Atış yaptığı sağ elinin parmaklarını kaybeden Düzenli gazi oldu ve kendisine 'silah kullanamaz' raporu verildi. Tedavi sonrası malulen emekliliği kabul etmeyen gazi polis, geri hizmette bir göreve getirilince ısrarları sonucu özel harekat şubesine geri döndü. 

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