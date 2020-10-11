''Sniper gazi'', 10 metreden toplu iğneyi vuruyor

Yaralı askerleri pusuya düştükleri yerden kurtarma çalışmaları devam ederken, üzerinde bulunduğu zırlı araç devrilen Düzenli, kapıya sıkıştırdığı baş parmağı dışındaki, 4 parmağını kaybetti. 4 askerin yaralandığı olay sonrası Kars'a götürülerek ilk tedavisi yapılan Düzenli, yaklaşık 1 yılda parmaklarından 7 kez ameliyat oldu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Düzenli'nin dikilen parmakları tutmadı ve kesilmek zorunda kaldı.