0850'li telefonlardan arayan vurgun çetesi çökertildi

Hiçbir teknik hizmet sunmayan şahısların Antalya'da 16 ayrı olaya karıştıkları ve bu yolla 6 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Tespit edilen 12 şüpheliye yönelik Antalya merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin sözde çağrı merkezi olarak kullandıkları iş yerinde yapılan aramada ise 10 bilgisayar kasası, 5 dizüstü bilgisayar, müşteri bilgileri ve konuşma metinleri içeren belgeler, cep telefonları, sim kartlar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı uygulandı.