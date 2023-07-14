1 dakika süren fırtına mahalleyi savaş alanına çevirdi
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde etkili olan kısa süreli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.
İstanbul'da bir çok noktada yaprak kımıldamazken Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaklaşık 1 dakika süren fırtına çıktı.
1 / 4
Toz ve yerdeki çöpler uçuşurken sokaktakiler hızla koşarak sığınacak yer aradı.
2 / 4
Bir mahalle sakini, "Cumaya gitmiştik hava sıcaktı. Camide çok terledik, cami çıkışında aniden fırtına çıktı. Toz toprak bize zor anlar yaşattı" dedi.
3 / 4
Başka bir vatandaş ise, "Kısa sürdü ama etkisi fazlaydı" diye konuştu.
4 / 4