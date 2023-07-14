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  4. 1 dakika süren fırtına mahalleyi savaş alanına çevirdi

1 dakika süren fırtına mahalleyi savaş alanına çevirdi

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde etkili olan kısa süreli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.

1 dakika süren fırtına mahalleyi savaş alanına çevirdi - Resim: 1

İstanbul'da bir çok noktada yaprak kımıldamazken Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaklaşık 1 dakika süren fırtına çıktı. 

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1 dakika süren fırtına mahalleyi savaş alanına çevirdi - Resim: 2

Toz ve yerdeki çöpler uçuşurken sokaktakiler hızla koşarak sığınacak yer aradı. 

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1 dakika süren fırtına mahalleyi savaş alanına çevirdi - Resim: 3

Bir mahalle sakini, "Cumaya gitmiştik hava sıcaktı. Camide çok terledik, cami çıkışında aniden fırtına çıktı. Toz toprak bize zor anlar yaşattı" dedi.

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1 dakika süren fırtına mahalleyi savaş alanına çevirdi - Resim: 4

Başka bir vatandaş ise, "Kısa sürdü ama etkisi fazlaydı" diye konuştu.

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