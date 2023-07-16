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  4. 1 dakikada 2 milyon liralık hırsızlık! Alarma aldırış etmediler

1 dakikada 2 milyon liralık hırsızlık! Alarma aldırış etmediler

İstanbul Kağıthane'de 4 şüpheli kepengini uzaktan kumandayla açtıkları kuyumcuya girip, 1 dakikada 2 milyon lira değerinde altın çaldı.

1 dakikada 2 milyon liralık hırsızlık! Alarma aldırış etmediler - Resim: 1

Çağlayan'da 14 Temmuz Cuma gecesi saat 01.30 sıralarında otomobille bir kuyumcunun önüne gelen maskeli 4 şüpheli, kepengi uzaktan kumanda ile açtıktan sonra iç kapıyı da tornavida ile açarak içeri girdi. Şüpheliler, tezgahta duran  2 milyon lira değerinde altını yanlarında getirdikleri çuvallara doldurduktan sonra geldikleri otomobille kaçtı.

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1 dakikada 2 milyon liralık hırsızlık! Alarma aldırış etmediler - Resim: 2

1 DAKİKA SÜRDÜ

Şüphelilerin 1 dakikada tezgahtaki altınları torbaya doldurarak kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

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1 dakikada 2 milyon liralık hırsızlık! Alarma aldırış etmediler - Resim: 3

ALARMA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Şüpheliler kepengi açtığı anda devreye giren alarma aldırış etmeden hırsızlık yapmaya devam ettikleri görüldü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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1 dakikada 2 milyon liralık hırsızlık! Alarma aldırış etmediler - Resim: 4

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda şüphelilerin çok hızlı şekilde kuyumcu dükkanına girdiği ve tezgahtaki altınları çuvala doldurarak kaçtıkları anlar yer alıyor. (DHA)

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