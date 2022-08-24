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  4. 1 dolara aldıkları harabe evi saraya çevirdiler! Ziyaretçi akınına uğruyor

1 dolara aldıkları harabe evi saraya çevirdiler! Ziyaretçi akınına uğruyor

Amerikalı çift Massoud Ahmadi ve Shelley Spencer, İtalya'nın Sicilya bölgesinde tarihi bir konutu sadece 1 dolara satın aldı. Bakımsız evi onarmak için 250 bin dolar harcayan çift, evi adeta saraya çevirdi.

1 dolara aldıkları harabe evi saraya çevirdiler! Ziyaretçi akınına uğruyor - Resim: 1

Ahmadi ve Spencer zaten İtalya'da bir mülk satın almakla ilgileniyorlardı. Spencer CNN'e ev alacakları yere nasıl karar verdiklerini şu sözlerle anlatıyor: "İlk görüşte aşktı. Sambuca çok temiz, Georgetown'dakileri anımsatan güzel eski taş kaldırımları ve geceleri yanan sokak lambaları çok romantik."

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1 dolara aldıkları harabe evi saraya çevirdiler! Ziyaretçi akınına uğruyor - Resim: 2

Küresel kalkınma projelerinde çalışan Ahmadi ve Spencer, harap mülkü Rönesans evi gibi göründüğünü söyledikleri lüks bir eve dönüştürmek için yaklaşık 250 bin dolar harcadı.

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1 dolara aldıkları harabe evi saraya çevirdiler! Ziyaretçi akınına uğruyor - Resim: 3

Ahmadi ve Spencer, yenileme çalışmalarının üç yıl içinde tamamlanmasını öngören satın alma anlaşmasının bir parçası olarak başlangıçta teslim ettikleri 5.000 euro depozitoyu geri aldıklarını söylüyor.

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1 dolara aldıkları harabe evi saraya çevirdiler! Ziyaretçi akınına uğruyor - Resim: 4

Ayrıca komşularının evinin 100 metrekarelik kullanılmayan bir bölümünü de 5 bin Euro'ya satın alıp yenileyerek kendi arsalarına eklediler.

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