1 dolara aldıkları harabe evi saraya çevirdiler! Ziyaretçi akınına uğruyor

Ahmadi ve Spencer zaten İtalya'da bir mülk satın almakla ilgileniyorlardı. Spencer CNN'e ev alacakları yere nasıl karar verdiklerini şu sözlerle anlatıyor: "İlk görüşte aşktı. Sambuca çok temiz, Georgetown'dakileri anımsatan güzel eski taş kaldırımları ve geceleri yanan sokak lambaları çok romantik."