1 dolara aldıkları harabe evi saraya çevirdiler! Ziyaretçi akınına uğruyor
Amerikalı çift Massoud Ahmadi ve Shelley Spencer, İtalya'nın Sicilya bölgesinde tarihi bir konutu sadece 1 dolara satın aldı. Bakımsız evi onarmak için 250 bin dolar harcayan çift, evi adeta saraya çevirdi.
Ahmadi ve Spencer zaten İtalya'da bir mülk satın almakla ilgileniyorlardı. Spencer CNN'e ev alacakları yere nasıl karar verdiklerini şu sözlerle anlatıyor: "İlk görüşte aşktı. Sambuca çok temiz, Georgetown'dakileri anımsatan güzel eski taş kaldırımları ve geceleri yanan sokak lambaları çok romantik."
Küresel kalkınma projelerinde çalışan Ahmadi ve Spencer, harap mülkü Rönesans evi gibi göründüğünü söyledikleri lüks bir eve dönüştürmek için yaklaşık 250 bin dolar harcadı.
Ahmadi ve Spencer, yenileme çalışmalarının üç yıl içinde tamamlanmasını öngören satın alma anlaşmasının bir parçası olarak başlangıçta teslim ettikleri 5.000 euro depozitoyu geri aldıklarını söylüyor.
Ayrıca komşularının evinin 100 metrekarelik kullanılmayan bir bölümünü de 5 bin Euro'ya satın alıp yenileyerek kendi arsalarına eklediler.