1 Euro 47 TL tatili bitti... Akın akın geldiler, akın akın gidiyorlar

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacak gurbetçiler zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Edirne'de 33 dereceyi bulan sıcak havayla da mücadele eden gurbetçiler, bir yandan da ana vatandan ayrılmanın hüznünü yaşıyor.