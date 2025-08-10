1 Euro 47 TL tatili bitti... Akın akın geldiler, akın akın gidiyorlar
Yaz tatilini Türkiye’de geçiren gurbetçiler, memleketlerinden ayrılmanın burukluğunu yaşayarak Avrupa’ya dönüşe geçti. Kapıkule ve İpsala sınır kapılarında uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaynak: DHA / İHA
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelip yaz tatillerini ana vatanda geçiren gurbetçilerin, dönüş yolculuğu sürüyor.
1 / 17
Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturan gurbetçiler, 33 dereceyi bulan sıcakta ana vatandan ayrılmanın burukluğuyla yola koyuldu.
2 / 17
Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacak gurbetçiler zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Edirne'de 33 dereceyi bulan sıcak havayla da mücadele eden gurbetçiler, bir yandan da ana vatandan ayrılmanın hüznünü yaşıyor.
3 / 17
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan gurbetçilerin hızlı şekilde geçişlerini sağlamak için ek peronlar devreye alındı, 24 saat görev yapan personel sayısı da artırıldı.
4 / 17