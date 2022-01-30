1 Leva 7,73 TL olunca... Bulgaristan'dan sürpriz karar!
Bulgaristan, koronavirüs tedbirlerini bir kez daha değiştirdi. 1 Leva 7,73 TL olunca adeta Edirne'yi yağmalayan Bulgarlar geri geliyor!
Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, artan koronavirüs vakaları ve ülkelerinde düşük kalan aşılama oranı nedeniyle Türkiye'yi 'kırmızı bölge' ülkeler arasına aldı. Kararla 20 Ocak tarihinden itibaren ülkeye giriş yapanlardan aşı kartı ile birlikte zorunlu PCR testi de istenmeye başlandı.
Bu karar, özellikle Edirne'ye gelen Bulgar turistleri etkiledi. Türkiye'den Bulgaristan'a geçiş sırasında istenen 600 liralık PCR testi, kente akının önünü kesti. Hafta sonları günlük 10 bini bulan Bulgar turist sayısı, 3 binlere kadar düştü. Hatta kentteki bazı esnaf kepenk indirdi.
1 ŞUBAT'TA KALKIYOR Edirneli esnafı sevindiren haber ise Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Zorunlu PCR testinin her geçişte istenmeyeceği açıklandı. Konu ile ilgili Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nden, "Bulgaristan Sağlık Bakanlığı dün yayınladığı genelgeyle, Covid-19 salgını kapsamında Bulgaristan'a giriş önlemlerini gevşettiğini açıklamıştır.
Türkiye 'kırmızı' kategoride olup, 1 Şubat Salı günü hayata geçecek yeni uygulamaya göre, ülkemizden Bulgaristan'a yapılacak seyahatlerde; geçerli aşı sertifikası veya hastalığın geçirildiğini kanıtlayan belge veya en fazla 72 saat önce yaptırılmış negatif PCR testi ya da en fazla 48 saat önce yaptırılmış negatif hızlı antijen testi sonucu ibraz edilmesi yeterli olacaktır.