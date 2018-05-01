1 Mayıs'ta Adalar Vapur İskelesinde yoğunluk
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olmasını ve güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular, Adalar'a gitmek için vapur iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olmasını ve güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular, Adalar'a gitmek için vapur iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Kentin tatil yerlerinden Büyükada, Heybeliada, Kınalıada ve Burgazada'ya gitmek amacıyla Kadıköy ve Eminönü'ndeki vapur iskelelerine gelen yolcular, yoğunluğa neden oldu.
Piknik malzemeleri ve bisikletleriyle gelen vatandaşlar ve yabancı turistler, Adalar vapuruna binmek için kuyruk oluşturdu.