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  3. 01 Mayıs 2018 14:10

1 Mayıs'ta Adalar Vapur İskelesinde yoğunluk

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olmasını ve güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular, Adalar'a gitmek için vapur iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

1 Mayıs'ta Adalar Vapur İskelesinde yoğunluk

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olmasını ve güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular, Adalar'a gitmek için vapur iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

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1 Mayıs'ta Adalar Vapur İskelesinde yoğunluk

Kentin tatil yerlerinden Büyükada, Heybeliada, Kınalıada ve Burgazada'ya gitmek amacıyla Kadıköy ve Eminönü'ndeki vapur iskelelerine gelen yolcular, yoğunluğa neden oldu.

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1 Mayıs'ta Adalar Vapur İskelesinde yoğunluk

Piknik malzemeleri ve bisikletleriyle gelen vatandaşlar ve yabancı turistler, Adalar vapuruna binmek için kuyruk oluşturdu.

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1 Mayıs'ta Adalar Vapur İskelesinde yoğunluk

Eminönü İskelesi'nden kalkan seferlerin kapasite yoğunluğu nedeniyle aksadığı anonsları geçildi.

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