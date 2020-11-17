1 milyar euroluk soygunla ilgili 3 kişi yakalandı
Avrupa'nın en eski ve büyük hazinelerinden birine ev sahipliği yapan Almanya'nın Dresden kentindeki Grünes Gewölbe müzesindeki soygunla bağlantılı 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Almanya'nın Dresden kentinde bulunan ve Avrupa'nın en büyük hazinelerinden birine ev sahipliği yapan Grünes Gewölbe müzesinde geçtiğimiz yıl gerçekleşen 1 milyar euroluk soygun olayıyla ilgili yeni gelişme yaşandı.
Polisin, bu sabah erken saatlerde başkent Berlin genelinde bazı adreslere eş zamanlı baskın düzenlediği ve Dresden’de bulunan Grünes Gewölbe Müzesi’nde geçen yıl gerçekleşen yaklaşık 1 milyar Euro değerinde tarihi eserin çalındığı soyguna karıştığı şüphelenilen 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi
EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 1638 POLİS KATILDI
Polisin mücevher, dijital veri, kıyafetlerin de dahil olduğu diğer kanıtlar için çoğunlukla Berlin’in Neukoelln semtinde 18 apartman, garaj ve araçta arama yaptığı ifade edildi. Toplam 1638 memurun görev aldığı operasyonda 3 Alman vatandaşının, ‘hırsızlık’ ve ‘kundaklama’ şüphesiyle gözaltına alındığı ve bu kişilerin sorgu hakimi karşısına çıkarılacağı belirtildi. Ayrıca, gözaltıların ülkenin farklı bölgelerine gerçekleştiği de ifade edildi.