1 milyar euroluk soygunla ilgili 3 kişi yakalandı

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 1638 POLİS KATILDI



Polisin mücevher, dijital veri, kıyafetlerin de dahil olduğu diğer kanıtlar için çoğunlukla Berlin’in Neukoelln semtinde 18 apartman, garaj ve araçta arama yaptığı ifade edildi. Toplam 1638 memurun görev aldığı operasyonda 3 Alman vatandaşının, ‘hırsızlık’ ve ‘kundaklama’ şüphesiyle gözaltına alındığı ve bu kişilerin sorgu hakimi karşısına çıkarılacağı belirtildi. Ayrıca, gözaltıların ülkenin farklı bölgelerine gerçekleştiği de ifade edildi.