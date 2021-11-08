1 yıldır kapalıydı... Açılır açılmaz akın ettiler!

Pej Teyaben ise Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu vurgulayarak "Buranın halkı da güvenlik güçleri de çok iyi. Van çok güzel. Burada hem geziyoruz hem eğleniyoruz. Türkiye ile iftihar ediyoruz. Van'ın doğası çok güzel. Çok memnun kaldık. Buradaki insanlar ne zaman bizim ülkeye gelse başımız gözümüz üstünde yerleri var" dedi.