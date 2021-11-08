1 yıldır kapalıydı... Açılır açılmaz akın ettiler!
Van'ın Sara ilçesindeki, pandemi nedeniyle uzun süre kapalı olan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılmasıyla İranlı turistler kente akın etti. Gündüzleri alışveriş yapıp kentin tarihi yerlerini gezen turistler, geceleri de eğlence mekanlarında eğleniyor.
İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020'de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, 1 yıl sonra yeniden açıldı. İran'da artan vakalar nedeniyle kısmi geçişlerin mümkün olduğu sınır kapısı, 9 Ekim'den itibaren ise tamamen açıldı. Sınır kapısının açılması ile birlikte İranlı turistler, tatil rotalarını tekrar Van olarak belirledi. Kentteki otellerin doluluk oranları yüzde 90’lara ulaştı. Kalabalık kafileler halinde gelen İranlı turistler, gündüzleri alışveriş yapıp kentin tarihi ve turistik yerlerini geziyor, geceleri de eğlence mekanlarında şarkılara eşlik edip müzik eşliğinde eğleniyor.
'TÜRKİYE'Yİ VE VAN'I ÇOK SEVİYORUZ'
Kaldığı otelin eğlence salonunda müzik eşliğinde eğlenen Nazilla Mumin, Türkiye ile Van'ı çok sevdiklerini ve gönüllerince eğlendiklerini söyledi.
Pej Teyaben ise Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu vurgulayarak "Buranın halkı da güvenlik güçleri de çok iyi. Van çok güzel. Burada hem geziyoruz hem eğleniyoruz. Türkiye ile iftihar ediyoruz. Van'ın doğası çok güzel. Çok memnun kaldık. Buradaki insanlar ne zaman bizim ülkeye gelse başımız gözümüz üstünde yerleri var" dedi.
Ailesiyle birlikte Van'a gelen Dr. Reza Asadian da, "Her akşam İranlı aileler eğlenir ve çok keyif alır. Bizimle ilgilenen Van halkına çok teşekkür ediyoruz. Millet eğleniyor. Buranın halkı çok misafirperver. Çok memnun kaldık" diye konuştu.