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  3. 12 Ekim 2020 17:24

10 avokado satarak işe başladı, 5 yılda 250 bin avakado satışı yaptı

Antalya'da yaşıyan 37 yaşındaki Ayşe Mecek 10 avakado satışı yaparak başladığı işe, 5 yıl sonunda 250 bin avakado satışına ulaştı. Genç girişimci kadının muhteşem başarısı herkese örnek oldu.

10 avokado satarak işe başladı, 5 yılda 250 bin avakado satışı yaptı

Aile ekonomisine katkı sağlamak için temizlik ve bahçe işlerinde çalışan 5 çocuk sahibi ilkokul mezunu 37 yaşındaki Ayşe Mecek, yaklaşık beş yıl önce yeğeninin önerisiyle bir dönüm bahçesinde avokado yetiştirmeye başladı.

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10 avokado satarak işe başladı, 5 yılda 250 bin avakado satışı yaptı

Girişimci kadın, ürününü sosyal medya hesabından satışa çıkardı.

İlk satışını 10 avokadoyla yapan Mecek'in sosyal medya sayfası, kısa sürede ilgi gördü.

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10 avokado satarak işe başladı, 5 yılda 250 bin avakado satışı yaptı

Ürünlerini Türkiye'deki birçok kente göndermeye başlayan girişimci kadın, geçen sürede avokado bahçesini 50 dönüme çıkardı.

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10 avokado satarak işe başladı, 5 yılda 250 bin avakado satışı yaptı

Mecek, 5 yılın sonunda yılda yaklaşık 250 bin avokado satışı yapan ve çevresindeki kadınlara istihdam olanağı sunan iş insanı oldu.

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