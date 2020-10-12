10 avokado satarak işe başladı, 5 yılda 250 bin avakado satışı yaptı
Antalya'da yaşıyan 37 yaşındaki Ayşe Mecek 10 avakado satışı yaparak başladığı işe, 5 yıl sonunda 250 bin avakado satışına ulaştı. Genç girişimci kadının muhteşem başarısı herkese örnek oldu.
Aile ekonomisine katkı sağlamak için temizlik ve bahçe işlerinde çalışan 5 çocuk sahibi ilkokul mezunu 37 yaşındaki Ayşe Mecek, yaklaşık beş yıl önce yeğeninin önerisiyle bir dönüm bahçesinde avokado yetiştirmeye başladı.
Girişimci kadın, ürününü sosyal medya hesabından satışa çıkardı.
İlk satışını 10 avokadoyla yapan Mecek'in sosyal medya sayfası, kısa sürede ilgi gördü.
Ürünlerini Türkiye'deki birçok kente göndermeye başlayan girişimci kadın, geçen sürede avokado bahçesini 50 dönüme çıkardı.