10 aylık bebeğin kahreden ölümü! Annesinin kucağından yola savruldu
Amasya'da, akrabalarının taziye ziyaretinden dönen ailenin içinde olduğu otomobil ile TIR çarpıştı. Kazada, annesinin kucağından yola savrulan 10 aylık Yamaç bebek, TIR'ın altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Boğazköy mevkisindeki kavşakta meydana geldi. N.Ö., yönetimindeki otomobille, ailesiyle birlikte akrabasının taziyesinden dönerken kavşağa girdiği sırada, E.B. idaresindeki TIR ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda annesinin kucağında bulunan 10 aylık Yamaç Ö., araç kapısının açılması sonucu yola savruldu. Yola düşen bebek, TIR'ın altına kaldı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yamaç Ö.'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü N.Ö. ile araçtaki bebeğin annesi E., babası B.Ö. (36) ve dedesi S.Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.