10 firmanın son 10 seçim anketinin sonuçları
Yaklaşan 2023 yılı seçeimleri öncesinde anket sonuçlarını peş peşe açıklayan 10 anket şirketinin son anket sonuçlarını sizler için derledik. İşte 10 anket firmasının son anketlerinin sonuçları...
AKSOY: AK Parti % 30.1, MHP % 8.3 (AK Parti+MHP % 38.4), CHP % 28.8, İYİ Parti % 13.2 (CHP+İYİ Parti % 42), HDP % 9.7, DEVA % 2.2, SP % 1.4, GP % 0.7, diğer % 5.6
AREA: AK Parti % 36.9, MHP 5 10.1 (AK Parti+ MHP % 47), CHP % 25.1, İYİ Parti % 11.8 (CHP+İYİ Parti 36.9), HDP % 9.4, YRP %1.3, ZP % 1.1, SP % 1, DEVA % 0.9, MP % 0.7, TDP % 0.4, BBP % 0.3, GP % 0.2, diğer % 0.8
ARTI 1: AK Parti % 29.4, MHP % 6.3 (AK Parti+ MHP 35.9), CHP % 27.3, İYİ Parti %14.6 (CHP+ İYİ Parti %41.9), HDP 12.3, DEVA % 4.8, GP % 2.4, SP % 1.7, YRP % 0.5, ZP % 0.4, MP % 0.3
AVRASYA: AK Parti % 29.5, MHP % 5.7 (AK Parti+MHP % 35.2), CHP % 30.5, İYİ Parti % 12.6 (CHP+İYİ Parti % 43.1), HDP % 9.9, DEVA % 4.7, ZP % 2.2, GP % 1.9, SP % 0.9, YRP % 0.7, TİP % 0.5, diğer % 2.