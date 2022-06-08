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10 firmanın son 10 seçim anketinin sonuçları

Yaklaşan 2023 yılı seçeimleri öncesinde anket sonuçlarını peş peşe açıklayan 10 anket şirketinin son anket sonuçlarını sizler için derledik. İşte 10 anket firmasının son anketlerinin sonuçları...

10 firmanın son 10 seçim anketinin sonuçları - Resim: 1

AKSOY: AK Parti % 30.1, MHP % 8.3 (AK Parti+MHP % 38.4), CHP % 28.8, İYİ Parti % 13.2 (CHP+İYİ Parti % 42), HDP % 9.7, DEVA % 2.2, SP % 1.4, GP % 0.7, diğer % 5.6

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10 firmanın son 10 seçim anketinin sonuçları - Resim: 2

AREA: AK Parti % 36.9, MHP 5 10.1 (AK Parti+ MHP % 47), CHP % 25.1, İYİ Parti % 11.8 (CHP+İYİ Parti 36.9), HDP % 9.4, YRP %1.3, ZP % 1.1, SP % 1, DEVA % 0.9, MP % 0.7, TDP % 0.4, BBP % 0.3, GP % 0.2, diğer % 0.8

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10 firmanın son 10 seçim anketinin sonuçları - Resim: 3

ARTI 1: AK Parti % 29.4, MHP % 6.3 (AK Parti+ MHP 35.9), CHP % 27.3, İYİ Parti %14.6 (CHP+ İYİ Parti %41.9), HDP 12.3, DEVA % 4.8, GP % 2.4, SP % 1.7, YRP % 0.5, ZP % 0.4, MP % 0.3

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10 firmanın son 10 seçim anketinin sonuçları - Resim: 4

AVRASYA: AK Parti % 29.5, MHP % 5.7 (AK Parti+MHP % 35.2), CHP % 30.5, İYİ Parti % 12.6 (CHP+İYİ Parti % 43.1), HDP % 9.9, DEVA % 4.7, ZP % 2.2, GP % 1.9, SP % 0.9, YRP % 0.7, TİP % 0.5, diğer % 2.

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