  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. 10 ili yıkan deprem bu binaya uğramadı! Görenler gözlerine inanamadı

10 ili yıkan deprem bu binaya uğramadı! Görenler gözlerine inanamadı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde bir binanın giriş katında bulunan, mutfak eşyalarının satıldığı bir mağazada raf ve tezgahtaki ürünlerin yere düşmemesi şaşırttı.

10 ili yıkan deprem bu binaya uğramadı! Görenler gözlerine inanamadı - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, Onikişubat ilçesindeki bir apartman ve altında bulunan iş yerleri hasar görmedi. 

1 / 9
10 ili yıkan deprem bu binaya uğramadı! Görenler gözlerine inanamadı - Resim: 2

Apartmanın çevresinde bulunan binalar yıkıldı. 

2 / 9
10 ili yıkan deprem bu binaya uğramadı! Görenler gözlerine inanamadı - Resim: 3

Hasar görmeyen apartmanın altındaki mutfak eşyalarının satıldığı mağazada ürünlerin devrilmemiş olması ise şaşırttı. 

3 / 9
10 ili yıkan deprem bu binaya uğramadı! Görenler gözlerine inanamadı - Resim: 4

İki büyük deprem sonrası binlerce binanın yıkıldığı felakette, mağazada porselen tabak, bardak ve mutfak eşyalarının sergilendikleri raf ve tezgahlardan düşmemesi dikkat çekti.

4 / 9