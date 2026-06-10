10 kişi feci halde can vermişti... Korkunç kazanın nedeni kahretti!

Daha önce hazırlanan bilirkişi heyeti raporunu da destekleyen Adli Tıp Kurumu kararı, sürücü İ.K.'ın Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlal ettiğini vurguladı. Raporda, virajlı yol yapısı, ıslak zemin ve sisli havanın gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranıldığı; sürücünün görüş mesafesine uygun bir hızda seyretmesi gerekirken bu kuralı hiçe saydığı belirtildi. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yaşanan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan kaza için raporun sonuç bölümünde, "Müteveffa sürücü İ.K.'ın asli derecede kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.