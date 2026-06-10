10 kişi feci halde can vermişti... Korkunç kazanın nedeni kahretti!
Antalya'da 1 Şubat 2026 tarihinde meydana gelen, 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 24 kişinin yaralandığı feci yolcu otobüsü kazasının Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Takograf kayıtlarına göre hız limitinin 50 kilometre olduğu yolda 95 kilometre hızla giden ve sisli hava şartlarına uymayan şoför İ.K. asli derecede kusurlu bulundu.
Antalya'da 1 Şubat 2026 tarihinde Kuzey Çevre Yolu'nda meydana gelen ve 10 kişinin yaşamını yitirmesi, 24 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan feci yolcu otobüsü kazasının hukuki sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında dosyayı inceleyen Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi, beklenen detaylı kaza raporunu tamamladı.
Adli rapora göre, kazada hayatını kaybeden otobüs sürücüsü İ.K., hız limitleri ve hava şartları ihlalleri nedeniyle "asli derecede kusurlu" bulundu.
Aksu yönünden Döşemealtı istikametine seyir halindeyken ana yola girmek amacıyla sağa yöneldiği sırada kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otobüsün kaza anına dair adli ve teknik veriler netleşti. Raporda öne çıkan kritik tespitler şu şekilde sıralandı:
Kaza mahallinde yasal hız limitinin saatte 50 kilometre olmasına karşın, otobüsün takograf kayıtlarına göre çarpma anındaki hızının 95 kilometre olduğu belirlendi. Kazanın meydana geldiği sırada yolun ıslak, görüş mesafesinin ise yoğun sis nedeniyle oldukça yetersiz olduğu kayıtlara geçti. Olay yerinde yapılan fiziki incelemelerde 30 metrelik fren izi tespit edilirken, otobüsün 44 metre uzunluğunda bariyeri parçalayarak yoldan çıktığı ve devrildiği ifade edildi.
Daha önce hazırlanan bilirkişi heyeti raporunu da destekleyen Adli Tıp Kurumu kararı, sürücü İ.K.'ın Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlal ettiğini vurguladı. Raporda, virajlı yol yapısı, ıslak zemin ve sisli havanın gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranıldığı; sürücünün görüş mesafesine uygun bir hızda seyretmesi gerekirken bu kuralı hiçe saydığı belirtildi. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yaşanan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan kaza için raporun sonuç bölümünde, "Müteveffa sürücü İ.K.'ın asli derecede kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.