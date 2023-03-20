10 soruda kentsel dönüşüm kredisi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, geçici ve kalıcı konutların inşası halen devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, kentsel dönüşüm programı kapsamında bir 'Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi' hazırladı. Riskli alanlarda yer alan veya riskli olan yapıların dönüştürülmesi için hazırlanan destek paketiyle ilgili olarak, iki bakanlık tarafından yapılan ortak açıklamada, destek paketine ilişkin sorulara yanıt verildi.

10 soru ve yanıtları şöyle: