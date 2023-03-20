10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Kentsel dönüşümün desteklenmesi kapsamında hazırlanan Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi'ne ilişkin merak edilen sorulara iki bakanlıktan yanıt geldi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, geçici ve kalıcı konutların inşası halen devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, kentsel dönüşüm programı kapsamında bir 'Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi' hazırladı. Riskli alanlarda yer alan veya riskli olan yapıların dönüştürülmesi için hazırlanan destek paketiyle ilgili olarak, iki bakanlık tarafından yapılan ortak açıklamada, destek paketine ilişkin sorulara yanıt verildi.
10 soru ve yanıtları şöyle:
1- Kentsel dönüşüm kredisinde devlet desteği ne olacak?
Cevap: 1,49 faiz oranının 0,70'ini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı karşılayacak, 0,79 faiz imkanıyla krediden yararlanılabilecek.
2- Kentsel dönüşüm kredisinden yararlanmak için bir şart var mı?
Cevap: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetkilendirdiği kuruluşlara riskli yapı tespitini yaptıranlar, bankaya müracaat edebilecek.
3- Kiracılar yararlanabilecek mi?
Cevap: En az 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracılar veya ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahipleri yararlanabilecek.