10 yıl önce bugün! Felaketin etkileri hala sürüyor

Tsunami, Fukuşima’daki Daiichi nükleer santralini de vurdu ve nükleer reaktörlerden üçünün erimesine ve bombalanmış bir fabrika gibi görünmesine neden oldu. Japonya acil durum çalışanları, tarihin en kötü nükleer krizlerinden birinin kontrolden çıkmasını engellemeye çalışırken hayatlarını riske attılar.