10 yıl önce bugün! Felaketin etkileri hala sürüyor
Japonya'da 11 Mart 2011'de 9,0 büyüklüğünde gerçekleşen deprem binlerce insanı etkilerken aradan 10 yıl geçmesine rağmen hala etkileri sürüyor.
On yıl önce bugün Japonya’nın kuzeydoğu kıyılarını vuran 9 büyüklüğündeki deprem 18 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Deprem sebebiyle meydana gelen Tsunami, onlarca mahalleyi yok ederken 120 binden fazla binanın yıkılmasına, 450 binden fazla kişinin ise geçici barınaklarda yaşamasına sebep oldu.
Tsunami, Fukuşima’daki Daiichi nükleer santralini de vurdu ve nükleer reaktörlerden üçünün erimesine ve bombalanmış bir fabrika gibi görünmesine neden oldu. Japonya acil durum çalışanları, tarihin en kötü nükleer krizlerinden birinin kontrolden çıkmasını engellemeye çalışırken hayatlarını riske attılar.
TSUNAMİ DALGALARI 19 METREYE ULAŞTI
11 Mart 2011 günü saat 14:46’da gerçekleşen 9 büyüklüğündeki deprem, tarihin kaydettiği en büyük depremlerden biri olarak kayıtlara geçti. Açık denizde gerçekleşen deprem sonrası yarım saat içerisinde tsunami dalgaları 400 kilometre uzunluğundaki sahili vurdu. Iwate şehrinin Miyako kasabasında 19 metre yüksekliğinde dalgalar kaydedilirken Miyagi bölgesinde, tsunami 6 kilometre içeriye kadar etki etti.
18 BİN 426 CAN KAYBI: 2 BİN 527’Sİ BULUNAMADI
Japonya Ulusal Polis Teşkilatı, depremde çoğu tsunamide olmak üzere 18 bin 426 kişinin öldüğünü açıkladı. Hayatını kaybedenlerden 2 bin 527’sinin hala izine rastlanamazken, Fukuşima’da hala yetkililer hayatını kaybedenlerin cesetlerini bulmak için denizde ve sahil boyunca aramalar gerçekleştiriyor.